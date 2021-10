Antonio Carlos Santos criticó al América por no tener jugadores desequilibrantes

Antonio Carlos Santos dijo que el América no tiene jugadores desequilibrantes. (Foto: Facebook/@AntonioCarlosSantos)

En una entrevista con W Deportes, el ex jugador americanista, Antonio Carlos Santos mencionó que equipos como Monterrey, Tigres y Cruz Azul tienen buenos futbolistas, pero estos jugadores aún no han mostrado algo más. Sin embargo, a su parecer, estos son los clubes que le podrían complicar el torneo en la fase final al conjunto del América, por lo que representaría un problema para las Águilas el no contar con futbolistas del mismo nivel.

Antonio Carlos Santos llegó al equipo de Coapa en 1987, proveniente del Mogi Mirim Esporte Clube de su natal país, Brasil. Desde su incorporación al fútbol mexicano mostró calidad, clase y sobre todo un dominio en el mediocampo; logrando dos títulos de liga con los azulcremas, dos Campeón de Campeones, una Copa Interamericana y tres Copa de Campeones de la Concacaf.

Posteriormente, tuvo un breve paso por el fútbol de Portugal, específicamente con el equipo del Oporto, pero debido a que no tuvo el rendimiento esperado regresó a territorio azteca. Para la temporada 94-95 fue de nueva cuenta transferido, pero en esta ocasión recalaría en las filas de los Tigres de la UANL.

En partidos oficiales con el América logró anotar en 66 ocasiones, entre los torneos de liga, copa y copas internacionales. Es considerado como uno de los mejores brasileños que han vestido la playera de las Águilas, además que, de acuerdo con la afición, es uno de los Top 10 de los mejores jugadores de toda la historia, en el que ocuparía el segundo lugar de todos los tiempos, solo por detrás de Carlos Reynoso.

Antonio Carlos Santos logró dos títulos de liga, dos Campeón de Campeones, una Copa Interamericana y tres Copa de Campeones de la Concacaf con el América. (Foto: Twitter/@YoAmoAlAmerica1)

Por otro lado, el brasileño agregó que los equipos dentro de la Liga BBVA MX, tendrían que traer jugadores con mejor calidad y darle salida a los extranjeros que no dan buenos resultados, esto aumentaría el nivel del balompié mexicano.

También, desde hace varios años, algunos presidentes de clubes y personal de la Federación Mexicana de Fútbol han querido tener la iniciativa de reducir el número de extranjeros por equipo en la Liga BBVA MX. Actualmente cada club puede registrar a 10 jugadores no formados en México, esto para el beneficio de la proyección de las Fuerzas Básicas con los jóvenes mexicanos.

En los 102 años de existencia de la liga de fútbol en México, han sido pocos los futbolistas que han logrado hacer historia con su respectivo club y un legado dentro del balompié azteca. La Liga MX se ha caracterizado por ser ese “trampolín” para los futbolistas extranjeros de tener la oportunidad de llegar a jugar en Europa.

Cabinho es el máximo anotador de la historia de la Liga MX con 312 goles, récord que sigue vigente en la actualidad. Además de ser el goleador histórico de Pumas y Atlante. (Foto: Twitter@Davidsolari10)

Finalmente, por recordar a algunos de los mejores extranjeros que han llegado a jugar en México son: Cabinho, el delantero de nombre Evanivaldo Castro Silva, es el máximo anotador de la historia de la Liga MX, con 312 goles, récord que sigue vigente en la actualidad, vistió las playeras de Pumas, Atlante, León y Tigres. Además, es el máximo goleador de los Pumas con 151 anotaciones y del Atlante con 108.

El argentino, Miguel Marín, durante su estadía en México, levantó 5 Ligas MX, 1 Copa de Campeones de la CONCACAF y 1 Campeón de Campeones, fue considerado como el mejor portero de la liga por 3 temporadas consecutivas. El arquero, fue apodado por la afición como el Gato y Superman, gracias a sus extraordinarias atajadas y reflejos.

Otro futbolista que dejó huella en México fue el paraguayo José Saturnino Cardozo, el llamado Diablo Mayor portó la playera roja del cuadro mexiquense por una década, para convertirse en el máximo goleador del Toluca con 249 dianas. Además de levantar cuatro veces el título de goleo y el campeonato de liga.

