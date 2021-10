Cuál es la opinión de Brandon Moreno sobre Conor McGregor

Brandon Moreno expresó su opinión sobre el ex campeón de la UFC, Connor McGregor (Fotos: Instagram @theassassinbaby / @thenotoriousmma)

La carrera de Brandon Moreno ha ido en ascenso desde que volvió a la UFC en 2019. El peleador mexicano se encuentra invicto desde su regreso a la compañía, con dos empates y cuatro victorias. De hecho, su triunfo más reciente le valió el Campeonato de Peso Mosca, cuando venció al brasileño Deiveson Figueiredo por sumisión. Gracias a esto, su fama ha crecido, por lo que, en una de sus más recientes entrevistas, expresó su opinión sobre Conor McGregor.

“Él es la antítesis de lo que yo hago”, afirmó Moreno.

Brandon Moreno asistió la semana pasada al podcast de The Wild Proyect, conducido por el youtuber Jordi Wild. Durante la entrevista, se le preguntó su opinión sobre el ex campeón de la UFC, Conor McGregor. En primera instancia, aseguro que sentía mucho respeto por él, sin embargo, no comparte lo que él hace, pues el papel de rudo que asume previo a sus peleas es completamente diferente al suyo.

Sin embargo, reconoció la importancia de McGregor para la UFC: “Le ha puesto tantos ojos a la compañía que creo que nos ha beneficiado a todos los atletas y eso lo agradezco”. De igual forma, aseguró que el exmonarca supo aprovechar su momento y eligió bien sus combates.

Brandon Moreno ocupa la posición número 11 entre los mejores peleadores de la UFC (Foto: Christian Petersen/AFP)

En relación al regreso de McGregor al hexágono, Moreno comentó que ya no vemos al mismo Conor de antes, sino que es una versión muy reducida de lo que llegó a ser. Esto debido a que, en sus últimas peleas, el ex campeón sufrió dos derrotas consecutivas, ambas a mano de Dustin Poirier. Inclusive salió lesionado de su último combate, con una fractura de tibia.

A pesar de esta situación, el mexicano mencionó que el retiro será decisión de McGregor. Hizo hincapié en que, con los recursos económicos que tiene el irlandés, pensar en una recuperación es muy probable. “Uno puede verlo ya entrenando, estando de pie, también cuenta mucho la mentalidad en la recuperación”.

Asimismo, el campeón peso mosca dijo lo siguiente: “Conor es fuerte y débil, porque también lo hemos visto quebrarse en las peleas cuando las cosas se le complican, sin embargo es alguien muy fuerte, que puede recuperarse”. Ante esta situación, el mexicano no puede asegurar si habrá otra oportunidad de a ver McGregor, pero a él ya no le gustaría volver a verlo pelear.

“Yo quisiera que no volviera a pelear. Creo que está castigando todo lo que logró”, dijo Brandon Moreno en relación al regreso de Conor McGregor.

Conor McGregor tiene dos derrotas consecutivas desde su regreso a la UFC en 2021 (Foto: Reuters)

Para cerrar, Moreno hizo una crítica al irlandés por su regreso: “No ha vuelto al cien por ciento. Ha regresado jugando. Cuando ya no hace los sacrificios que hacía para llegar a la cima, no le irá bien”. Esto en relación a que, es más sencillo ver a Conor en una fiesta que entrenando.

“En el momento en que piensas que llegaste y dejas de sacrificar, te das cuenta que ya no vas a lograrlo”, continuó. A pesar de esto, en todo momento recalcó el respeto que tiene por el ex campeón, por su trayectoria y por todo lo que logró. Sin embargo, también hizo saber que la edad cuenta mucho, sobre todo en un deporte de alta exigencia como lo son las artes marciales mixtas.

Por último, dejó la siguiente reflexión: “La victoria es celosa, y en el momento en que la descuidas, te abandona. Se va con otro”. Frase que deja ver su mentalidad. De hecho, palabras que él mismo pondrá a prueba el próximo año, cuando tenga que defender su Campeonato de Peso Mosca ante Deiveson Figueiredo, en el que será el tercer encuentro entre estos colosos.

