Andrés Lillini reveló cómo es la relación de Pumas con Miguel Mejía Barón

El entrenador de Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, habló de su relación con Mejía Barón (Foto: EFE/Francisco Guasco)

La noche de este miércoles los Pumas de la UNAM sorprendieron con una victoria en el Estadio de León. Con un marcador de 2 - 1 lograron quedarse con tres puntos valiosos y así buscar el mejor cierre del torneo. Al término del partido, el director técnico del club, Andrés Lillini, habló en conferencia de prensa sobre la influencia que ha recibido de Miguel Mejía Barón.

Empezó por apuntar que la cercanía entre el vicepresidente deportivo del Club Universidad y la dirección de Lillini ha sido fundamental en el desarrollo del conjunto universitario, principalmente en su reciente victoria que les dio tres puntos para la clasificación.

Además apuntó que siempre que el técnico argentino requiere de algún consejo o idea para manejar a los universitarios, el Doctor Mejía Barón se muestra accesible para dialogar sobre las inquietudes de Lillini y no lo deja solo.

“Miguel está muy cerca mío, siempre que pido algún consejo él está ahí conmigo, todos los días está conmigo”

Miguel Mejía Barón ha tenido una relación cercana con Lillini (Foto: Twitter/@AlbertoRomeroMP)

Además, lo calificó como alguien admirable. Enfatizó que el trabajo del vicepresidente en Pumas empezó con el equipo varonil, específicamente con el acercamiento al cuerpo técnico del conjunto azul y oro. Con su incorporación a la institución poco a poco empezó a conocer el funcionamiento interino.

Lillini resaltó la importancia de aprovechar la experiencia y los consejos de Mejía Barón. Volvió a insistir en que el vicepresidente está al día con Andrés.

“Una persona respetable, está terminando de conocer todo, empezó por nosotros, principalmente por el entrenador y bueno, yo tengo que ser el que debe de aprovechar que Mejía Barón esté al lado mío, repito él está conmigo en el día a día”, señaló.

Pumas ganó 2 - 1 a León

El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno adelantó a los visitantes a los 43 minutos (Foto: Twitter/@PumasMX)

Cuando parecía que los equipos felinos terminarían el partido de la Jornada 14 con un empate a un gol, Marco Antonio García desquitó el marcador y anotó el segundo para los del Pedregal. García ingresó desde el banquillo para anotar un gol en los minutos finales y conquistar un valioso triunfo de 2-1 sobre León que lo mantiene con posibilidades de acceder a la repesca.

El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno adelantó a los visitantes a los 43 minutos, pero el chileno Víctor Dávila niveló a los 60 y García, quien entró al campo a los 74, logró el tanto de la victoria a los 87.

Luego de perder ante América a principios de mes, el entrenador argentino Andrés Lillini dijo que, para aspirar a la liguilla del torneo Apertura mexicano, sus Pumas debería ser casi perfectos. Hasta ahora van por ese camino.

Marco Antonio García desquitó el marcador y anotó el segundo para los del Pedregal (Foto: Instagram/@pumasmx)

Con el resultado, los universitarios lograron su segundo triunfo consecutivo para alcanzar los 14 puntos, con los que se colocan a sólo dos lugares del lugar 12, que es el último con pase a la reclasificación.

Pumas quebró una racha de ocho partidos sin vencer a la Fiera. La última vez que había vencido al cuadro leonés se remontaba al 1 de septiembre del 2018.

Andrés Lillini habló sobre su triunfo en conferencia de prensa y dijo:

Pumas podría clasificarse a liguilla si mantiene el ritmo de trabajo (Foto: Instagram/@pumasmx)

“Conseguimos tres puntos que nos mantienen matemáticamente con opción de entrar a liguilla, capitalizamos un gran partido frente a uno de los equipos que mejor juegan en el país”, dijo Lillini. “Fue un triunfo que requirió mucho esfuerzo y mucho temperamento, hemos redondeado una victoria importante por la clase de equipo que teníamos enfrente”.

Por otra parte compartió su proyección para el cierre de las últimas tres jornadas que le restan al Grita México 2021:

“Debemos mantener esta regularidad de visitante, no hablo del juego porque ya habíamos hecho juegos buenos donde no entró la pelota. Hay que mantener el objetivo de ganar en casa el domingo, hemos dado un pasito importante pero no el definitivo”, agregó el estratega.

*Con información de EFE

