Por qué Gerardo Arteaga no ha sido llamado al Tricolor a pesar de su buen desempeño

El jugador Gerardo Arteaga es uno de los elementos mexicanos que juegan en el viejo continente que mejor rendimiento ha tenido en lo que va de esta temporada. Sin embargo, aunque el canterano de Santos Laguna ha tenido todos los minutos posibles en el Genk de Bélgica, no ha sido considerado por el seleccionador de México, Gerardo El Tata Martino.

En el torneo de Clausura 2018 logró levantar el título de liga a sus 19 años con la escuadra lagunera, luego de haber derrotado a los Diablos Rojos de Toluca con un marcador global de 3 a 2. El técnico que lo debutó y con quién logró consagrarse campeón en el fútbol mexicano, fue con el uruguayo, Robert Dante Siboldi.

El futbolista mexicano llegó al equipo de la Jupiler League en el año del 2020. Luego de tener diversas actuaciones que mostraran su gran potencial con la escuadra de los guerreros, no únicamente fue del interés del Tata, sino también del equipo del Genk. El jugador que apenas debutaría a los 18 años, dos temporadas más tarde del inicio de su carrera, comenzaría su sueño de jugar en Europa.

Debutó con la Selección de México en el año del 2018, de la mano de Ricardo El Tuca Ferretti para disputar dos partidos amistosos, contra la selección de Uruguay y Estados Unidos, respectivamente. Su primer partido con la casaca tricolor fue el 11 de septiembre en Nashville, encuentro que perdieron por la mínima diferencia frente a la escuadra de las barras y las estrellas.

Por otro lado, era considerado para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero causó baja del equipo de Jaime Lozano, luego de que se diera a conocer a través de un comunicado que por “temas personales” se separaría de la concentración de la Selección Mexicana Olímpica, previo a los partidos de preparación que sostendrían frente a la selección de Panamá y Nigeria.

En su lugar, llamaron al jugador de los Xolos de Tijuana, Vladimir Loroña, quien habría realizado el previo proceso con el equipo del Jimmy, participando en el torneo Preolímpico en la ciudad de Guadalajara.

Debido a la negativa de asistir al compromiso internacional, el jugador reveló que perdió todo contacto con los integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Por ese motivo no sabe con exactitud la causa o molestia por parte del cuerpo técnico y de la federación para no ser considerado con el Tricolor.

En una entrevista con el canal de Fox Sports, recalcó que la decisión de no asistir con el Tri de Jaime Lozano en el verano pasado fue debido a temas personales, a pesar de que existen versiones que uno de los motivos a su negativa, fue que la titularidad estaba garantizada para el jugador de los Rayados de Monterrey, Erick Aguirre.

“Tal vez en estos Juegos Olímpicos no pude asistir por temas personales, pero mi compromiso con la Selección siempre ha estado y siempre va a estar al cien por ciento. Siempre daré lo que sea por la camiseta de México, me toque o no, no hay problema”, mencionó el jugador.

Además, dijo no sentirse presionado ni tener una actitud pesimista en contra de algún federativo o con el director técnico de la selección, quién ya lo habría tomado en cuenta anteriormente. Sin embargo, en las últimas convocatorias para las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, el oriundo de Zapopan, ha sido borrado de los llamados.

“No sé cómo tomarlo, pero no he tenido comunicación con nadie, no sé qué hace falta porque he hecho las cosas bien, he jugado todo, liga, Europa League, tengo todos los minutos, pero no sé a qué se deba. No estoy presionado por ir a Selección, todo llega en su momento”, concretó.