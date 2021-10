La ocasión cuando Oswaldo Sánchez fue encarcelado en EEUU después de jugar con el Tri

Oswaldo jugó un Mundial como titular. Fue en Alemania 2006. (Foto: Instagram/@sanoswaldotd)

Oswaldo Sánchez fue uno de los referentes de la Selección Mexicana durante más de una década. Sin embargo, su estatus no le impidió vivir momentos de suma tensión dentro y fuera de las canchas. Uno de los más complicados tiene que ver con aquel episodio en el que fue encarcelado en Estados Unidos a comienzos del 2008, luego de una presentación con el Tri.

Todo comenzó con un partido en el México se midió con su similar de Perú. Aquel cotejo terminó con marcador de 4-0. Pero el resultado pasó a segundo plano porque lo más importante se dio al terminar el encuentro. Los seleccionados del Tri quisieron un momento de relajación tras la victoria. Hospedados en un hotel de lujo de Chicago, los futbolistas pusieron música sin importar los reclamos de algunos vecinos que no toleraban el ruido generado.

De acuerdo con el relato de Oswaldo compartido en redes sociales, recibieron la advertencia por parte del personal del hotel y acataron la petición. Pero de manera gradual, todo se salió de control.

“Algunas horas después del juego cené con mi familia y al regresar al hotel, nos quedamos un grupo de compañeros escuchando música y disfrutando la concentración, en eso nos mandan una advertencia desde recepción, pidiéndonos que bajáramos el volumen de la música y lo hicimos, pero seguimos platicando”, recordó hace unos meses el ex portero en su cuenta de Twitter.

Oswaldo se retiró con la camiseta del Santos Laguna. (Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro)

“No pasaron ni 10 minutos cuando llegó la seguridad del hotel a comentarnos que nos iban a llevar detenidos”

La policía no se prestó al diálogo: “Esto no me pareció justo, pero cuando me di cuenta, ya estaba esposado y sometido en una cama por una persona de seguridad. Increíblemente me llevaron a la estación y pasé unas horas en el bote con un frío brutal”. Según contó el arquero en entrevista con el Escorpión Dorado, uno de los jugadores que más lo defendieron en esa ocasión fue Jesús Corona.

El proceso de Hugo Sánchez como entrenador del combinado verde llegó a su fin precisamente en ese mismo año. El Penta había tenido un arranque aceptable con la selección mayor, pues consiguió el tercer lugar en la Copa América 2007, sólo por detrás de Brasil y Argentina. La mancha de la final perdida contra Estados Unidos en la Copa Oro 2007 quedó sepultada gracias a esa presentación en Venezuela.

Oswaldo Sánchez fue titular en el Mundial de 2006. (Foto: Odd Andersen/AFP)

En aquel torneo, Hugol alternó en la titularidad a Oswaldo con Guillermo Ochoa. Ambos eran los porteros que se disputaban el puesto, aunque el Macho había mostrado predilección por el experimento guardameta del Santos. Justamente en ese semestre, superado el incidente de Chicago, San Oswaldo volvió a su club para firmar una gran temporada que concluyó con el título de Liga del Clausura 2008. Un año atrás había llegado a La Comarca con la misión de eludir el descenso.

Oswaldo vivió en 2008 uno de sus últimos años como seleccionado nacional. Todavía fue considerado en los meses finales de Hugo Sánchez como director técnico y también en el interinato de Jesús Ramírez. En los primeros partidos del ciclo de Sven Goran Eriksson fue titular pero un error contra Estados Unidos en Columbus le costó el puesto. Javier Aguirre no lo convocó durante toda su gestión.

En 2011 se despidió del tricolor en un amistoso contra Brasil disputado en el estadio de su equipo, Santos Laguna. México 2-1 frente a un cuadro que contó en su once inicial con figuras como Ronaldinho, Dani Alves, Hulk, Marcelo, y el entonces emergente Neymar. Los tantos corrieron a cargo de Dinho y Marcelo. En 2013 se rumoró un posible regreso con Víctor Manuel Vucetich como DT, pero finalmente Oswaldo no volvió a ser convocado y se retiró en 2014 del futbol profesional.

