Santiago Solari evadió las directas declaraciones de Guti sobre su paso en Real Madrid

Santiago Solari habló el día de hoy en conferencia de prensa y comentó sobre su estadía en el Real Madrid, equipo al que describió como “su casa” y descartó darle una respuesta a Efe sobre si comparte la opinión de José María Gutiérrez Guti, quién señaló que el equipo de la capital española no valoró a Solari cuando estuvo al mando del banquillo merengue.

“Después de dirigir al primer equipo del Madrid tuve la oportunidad fantástica de ser embajador del club, hasta que firmé con el América. Ha sido una experiencia maravillosa en distintos roles y he disfrutado cada uno de ellos. Lo considero como mi casa y siempre le deseo lo mejor”, explicó en rueda de prensa el timonel del América.

Durante un evento organizado en el mes pasado por la oficina mexicana de LaLiga, Guti destacó que el Real Madrid “no valoró mucho” al ahora técnico del América, quien se enroló en la aventura del banquillo blanco durante un corto periodo entre 2018 y 2019, tiempo que le permitió ganar un Mundial de Clubes con los Merengues.

<i>“</i>En el Madrid he pasado la mitad de mi vida, he tenido la oportunidad de jugar muchos años allí y luego de ahí me formé como entrenador y formé jugadores de divisiones inferiores desde los 13 años hasta el Castilla y luego pasé por el primer equipo”, destacó Solari.