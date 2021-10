Ángel Reyna habló sobre los salarios de los jugadores en Liga MX: “No es tanto”

El ex jugador confesó las diferencias salariales entre algunos equipos de México (Foto: Archivo)

La fuerzas básicas del América han dado grandes futbolistas a lo largo del tiempo. Uno de los casos, tal vez, menos recordados por su poca estancia y protagonismo en el club es el de Ángel Reyna, quien irrumpió de gran manera en el futbol mexicano pero nunca logró potenciar su gran talento.

El exjugador, en diversas ocasiones fue señalado por enfocar sus energías a generar polémica con temas de actitudes dentro de la cancha e incluso con varios comentarios inapropiados. Después de su retiro, Reyna comenzó a realizar inversiones en distintos sectores empresariales y ahora, ya alejado de los terrenos de juego, reveló algunos detalles sobre la situación salarial existente dentro del futbol mexicano.

Según lo indicado por Reyna para el podcast Muy Fuera de Lugar, las instituciones de la Liga Mx en general mantienen cierta estabilidad económica. Sin embargo, para sorpresa de muchos, los salarios dentro de los equipos llamados “grandes” no son muy diferentes a los que clubes menos reconocidos.

“En todos los equipos de México les va bien y hay lana. Hay infinidad de jugadores de Bravos o Puebla que ganan más que jugadores de América o Monterrey”, señaló el ex futbolista en el programa de entrevistas multiplataforma conducido por el youtuber Werevertumorro.

Reyna vivió uno de sus últimos momentos dentro del futbol con los Tiburones del Veracruz (Foto: Instagram/@angelreynaoficial)

El polémico delantero pasó por todo un proceso por las inferiores del América dentro de las categorías Sub-17 y Sub-20 antes de llegar a la primera división. Su debut en el máximo circuito llegó en el año 2004 enfrentando a los Rayos del Necaxa. Sobre las condiciones económicas que vivió en las filiales de las Águilas Reyna comentó:

“Mi primer salario fue a los 14 años ahí en el América y mi salario eran 890 pesos, que realmente ahí nada mas te sirven para los pasajes, pero no todos cobran, algunos sí y otros no. Ya cuando pasas a la tercera división fue de 1400 pesos, pues realmente son ayudas que es parte del proceso, después ya te van aumentando un poquito más”, señaló el ex seleccionado nacional mexicano.

De a poco su importancia en la primera división se volvió mayor y comenzó a contar con mejores contratos percibiendo cantidades de dinero más elevadas. Pero, desde su perspectiva, la idea del publico sobre los salarios que perciben los jugadores del balompié nacional es errónea. Reyna argumentó que los altos ingresos no son suficientes para cubrir el estilo de vida de los futbolistas.

Reyna señaló que los salarios en México no permiten a los jugadores vivir después del retiro (Foto: Instagram/@angelreynaoficial)

“A veces yo he comentando que hay jugadores que ganan de 60 a 500 mil pesos y se les hace un montón y realmente no es tanto porque si lo divides después en lo que no cobra, en lo que se lesionó y en lo que ya no juega, pues ya no le alcanza”. enfatizó.

Uno de los temas más importantes en la vida de los futbolistas profesionales es lo relacionado al retiro de las canchas. Existen muchos casos en donde los ingresos percibidos durante su carrera no son plasmados en planes a futuro. “Solamente el cinco por ciento de los jugadores, hablando en México, ganan mucho dinero como para vivir después de retirarse, los demás no, Es desafortunado porque realmente la carrera es corta y tienes que ahorrar y hacer cosas”, dejó en claro Reyna.

Por ultimo, el ex jugador de San Luis, Puebla, Necaxa, Monterrey, Pachuca, Chivas, entre otros, confesó uno de los momentos más memorables y anecdóticos en la liga, el cual vivió al concretar su llegada con el Guadalajara. “Mi contrato con Vergara lo arreglé en tres minutos en una servilleta”, finalizó.

