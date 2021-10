Qué piensa Paco Villa sobre Martinoli y la rivalidad con TV Azteca

Dentro de la televisión deportiva, la pelea por el rating entre canales es parte del ámbito profesional en el que se desenvuelven los cronistas deportivos. Dos de las empresas de la televisión mexicana que han tenido una remarcada rivalidad son Televisa y TV Azteca, por lo que sus comentaristas tienen “prohibida” la relación con la competencia, o al menos así era anteriormente.

Recientemente el narrador deportivo Francisco Javier Villa, mejor conocido como Paco Villa, habló sobre la relación que tiene con una de las figuras de Ajusco, Christian Martinoli. En entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, detalló cómo es la actual relación con su competencia y lo que piensa del trabajo de Martinoli y el Doctor Luis García.

Primero negó que siga existiendo la enemistad que se generó hace años atrás, en donde los colaboradores de cada empresa tenían una relación limitada entre ellos a causa de la imagen y competencia por la audiencia. Segundo, Paco Villa afirmó que le cae bien Martinoli a pesar de su carácter y personalidad, declaración que sorprendió.

Le reconoció su trabajo y la manera en la que conecta con su público, ya que apuntó que sabe cómo competir y que encontró la fórmula que le ha funcionado junto a Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague.

“Nunca me he llevado mal con nadie, Christian me cae muy bien. Yo creo que es un güey que compite, sabe como hacerlo; es un tipo que compite, a su manera, pero compite”