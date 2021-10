La historia de siete deportistas que decidieron dar batalla pública contra la homofobia en el deporte

Renee Richards fue la primera tenista transexual y la primera deportista en competir profesionalmente bajo su orientación de género autopercibida

En medio de la dinámica de los deportes, la homofobia y la transfobia integran el lote de temas solapados bajo un manto de prejuicios crónicos. Al psicólogo estadounidense George Weinberg se le atribuye haber sido el primero en definir el primero de esos términos a mediados de la década de 1960 como “el miedo (irracional) a estar incómodamente cerca de homosexuales”. Esa aversión a la homosexualidad ha tomado diferentes máscaras a través del tiempo.

Una de las batallas más relevantes contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en el deporte fue el caso de la tenista estadounidense Renée Richards. En su libro “Second Serve” explica su historia.

Renée (nacida en 1934) era una jugadora zurda y de 1,88 mts. de estatura que antes de transicionar estuvo ubicada en el Top-20 del circuito norteamericano masculino. En 1970 contrajo matrimonio con la modelo Barbara Mole con quien tuvo a su único hijo (Nicholas). En 1975, se divorcia y, agobiada por su crisis de identidad, emprende su transición. Esa decisión le demandó 20 años de su vida.

Probó con inyecciones de hormonas y tratamientos psiquiátricos, hasta que se encuentra con un cirujano argentino residente en Nueva York, especializado en vaginoplastía, quien estuvo dispuesto a operarla. Demoró dos años en conseguir un quirófano porque ningún hospital autorizaba este tipo de operación. Finalmente, logra ingresar a un hospital privado de Queens, donde se le practicó la cirugía de reasignación de sexo, que demandó tres horas y media.

Desde entonces adoptó el nombre de “Renée” (renacer en francés). “Sé en el fondo que soy una mujer de segunda clase, si hubiera tomado una droga que me redujera la presión la hubiera tomado sin pensar antes que operarme. No quiero ser ningún ejemplo a seguir para personas transexuales. Quiero decir públicamente que hay mejores opciones a la operación de cambio de sexo; hay muchas opciones a destrozarte la vida por la confusión de no saber quién eres”, explica Richards en su libro.

Las jugadoras de la WTA no aceptaban su participación en los torneos femeninos por entender que tomaba ventaja deportiva. Mientras sus seguidoras la convertían en un emblema de la lucha por la igualdad de derechos, la prensa norteamericana la etiquetaba como “el hombre disfrazado de mujer”.

Haciendo gala de su perseverancia llegó hasta la Corte Suprema de EEUU para que la habilitara a competir en el US Open de 1977 (disputó la final de dobles y una 1ra. ronda de singles). Fue la primera tenista transexual y la primera deportista en competir profesionalmente bajo su identidad de género autopercibida.

Hacia fines de octubre de ese año arribó a Buenos Aires para jugar el 85° Campeonato Internacional del Río de la Plata, sin puntos para el Grand Prix femenino. A sus 42 años, Richards se impuso en la final a la joven revelación cordobesa Ivanna Madruga (16) quien años más tarde confesó: “Siempre sentí que jugaba contra un hombre”. “Guarda aún la potencia de su etapa masculina y la utiliza en los momentos precisos”, subtituló la revista El Gráfico.

Luego intentó jugar el Abierto de la República pero la Federación Internacional de Tenis (FIT) le exigió un test de cromosomas que rechazó por considerarlo un ultraje a su persona. En 1982, se produce su retiro definitivo tras haber entrenado a Martina Navratilova. A partir de entonces se dedicó a pleno a su otra profesión, la oftalmología. “Creo que hice lo correcto. Y que mi caso ayudó a otra gente marginada de la sociedad. Tuve una experiencia maravillosa como jugadora. El balance ha sido muy positivo”, fue la conclusión de Richards.

El príncipe Harry junto al galés Gareth Thomas, uno de los primeros jugadores de rugby en hablar de su homosexualidad

EL BASQUETBOLISTA CHILENO REFERENTE DEL MOVIMIENTO LGBTI

El chileno Daniel Arcos (1994), tras hablar públicamente de su homosexualidad en una carta, se ha convertido en un referente de la comunidad LGBTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) en el mundo del deporte profesional. En entrevista con Deutsche Welle (DW), Arcos convocó a hacer del mundo deportivo profesional un lugar seguro para los niños y niñas LGBTI.

Consultado sobre por DW sobre si habría sufrido actos de discriminación, respondió: “Directamente son muy pocas las veces que alguien me ha insultado, ya que yo no había conversado mi orientación sexual con nadie, salvo con un amigo de otro equipo. Muy pocas veces me atacaron directamente, pero en el ambiente siempre hay comentarios homofóbicos, burlas, bromas, que año a año se van repitiendo y no se acaban. Por eso creo que mi mensaje va también en ese sentido: a visibilizar esas cosas que forman un ambiente poco respetuoso e incómodo para alguien que está viviendo una situación personal que se ve como complicada, pero al final es el ambiente lo que la hace complicada”.

Y agregó: “A mí me pasó eso cuando era adolescente y estaba metiéndome en el basquetbol. Si bien tenía referentes del basquetbol en cuanto a lo técnico y táctico de la disciplina, me faltaba alguien que me hiciese sentir más parte todavía. Entonces pensé que cuando me retirase tenía que contar lo que me había pasado para dejar algún referente. Pero con todo esto de la pandemia de coronavirus hemos tenido mucho tiempo para reflexionar. Y creo que ese momento llegó. ¿Por qué no hacerlo ahora que estoy vigente? ¿Por qué no mostrarme tal cual soy? Nada va a cambiar en mi rendimiento deportivo”.

Gareth Thomas es uno de los jugadores más importantes del seleccionado galés de rugby

EL EJEMPLO DE GARETH THOMAS EN EL RUGBY

Gareth Thomas (Bridgend, 1974), considerado el jugador más popular del rugby de Gales, fue el primero en disputar 100 partidos con su selección. Hacia fines de 2009, en una entrevista con The Daily Mail contó que supo de su orientación sexual desde los 16 años pero que mantuvo el secreto por temor a sufrir discriminación.

“Sabía que nunca sería aceptado en el más rudo y macho de los deportes masculinos. El rugby era mi pasión, toda mi vida, y no estaba preparado para arriesgarme a perder lo que amaba. Casi me lleva al suicidio”, precisó Gareth.

A pesar de sus miedos y ataques de pánico en soledad mientras guardaba silencio, la reacción de sus compañeros y los aficionados al conocerse su realidad le resultó muy alentadora. “Es un orgullo para este equipo, alguien que ha aportado honor a esta camiseta como gran jugador y líder sólido. Su vida privada solo le atañe a él”, sostuvo Robert Norster, presidente de los Cardiff Blues, su equipo de entonces.

Días después, Thomas declaró: “Quiero dar las gracias a todos por la increíble respuesta que he recibido, en mi nombre y en el de mi familia y amigos”. Y agregó: “La batalla que he tenido que librar como persona ha sido diez veces peor que las batallas en el campo. Yo era físicamente fuerte, pero mentalmente débil y temeroso”.

Su historia de vida sirvió como publicidad de la marca de cerveza negra más popular Guinness, durante el furor de la moda del “story-telling” (contar una historia). También sirvió de inspiración para la obra de teatro “Crouch, touch, pause, engage”, en alusión a las instrucciones del árbitro de rugby previas a una melé (scrum), estrenada en Cardiff en 2015.

En la actualidad es muy respetado por su ejemplo de integridad, convirtiéndose en un ícono de la comunidad gay. Su físico de ex rugbier se luce en las portadas de revistas, habiendo sido convocado como celebridad al programa “Gran Hermano Vip” de la televisión británica.

También comentó al The Daily Mail sobre los servicios de “ChildLine”, una línea telefónica abierta 24 horas a los menores de 19 años, en donde se reciben consultas de orientación en materia de sexualidad. Al respecto dijo: “Yo no sé si mi vida va a ser más fácil por haber ‘salido del armario’, pero si eso persuade a un jovencito de tomar el teléfono y buscar apoyo a través de ChildLine, todo habrá valido la pena”.

“Yo no quiero hacer una cruzada, pero sí estoy orgulloso de quien soy. Siento que conseguí todo lo que podía haber aspirado lograr y lo hice siendo gay” resumió Thomas.

Alan Calabrese era un jugador de rugby de Ciervos Pampas que se quitó la vida a causa de la homofobia

LA TRÁGICA DECISIÓN DE UN JOVEN RUGBIER ARGENTINO

Alan Calabrese (22) fue jugador de Ciervos Pampas, club pionero en Argentina en promover la diversidad sexual. En febrero pasado, se quitó la vida en su casa y fue hallado por su padre. Desde su cuenta de Instagram, Alan dejó una carta a modo de despedida: “Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa. Esa sonrisa que era la que tapaba todo el sufrimiento que venía sintiendo por dentro. Necesitaba apagarme y decirles adiós. Perdón por hacerlo de esta forma pero mi camino terminó acá; quise pero no pude seguir. Los amo hasta siempre”, escribió.

Había comenzado a jugar en Ciervos Pampas en 2019, siendo integrante de la Comisión Directiva y uno de los referentes del equipo en la lucha contra la homofobia.

Pese al apoyo incondicional de sus compañeros, su estado depresivo lo llevó a tomar tan drástica decisión. Entre los comentarios del posteo, su hermana Karen escribió: “Se fue mi hermano. Es muy triste, no pudimos ver que estaba tan mal para llegar a ese punto. Es mucho dolor, mucha impotencia”.

Meses antes, en su visita al programa “Pampita Online” según publicó Infobae, Alan dejó entrever la causa que le provocaba una sofocante angustia: “Con mis amigos me pasó algo particular, que cuando les conté sobre mi sexualidad y que iba a ingresar a Ciervos Pampas, mi familia lo tomó bastante bien, pero mis amigos desaparecieron… fue automático. Nunca me lo dijeron, pero siempre sentí la exclusión”.

Justin Fashanu, el primer futbolista que habló públicamente sobre su homosexualidad.

LA HOMOFOBIA EN EL FÚTBOL

Cada 19 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, en homenaje a Justin Fashanu, el primer futbolista que habló públicamente sobre su homosexualidad. Justin, nacido el 19 de febrero de 1961 (Londres), se inició en 1978 jugando para el Norwich City de Inglaterra. A los 17 años debutó en primera división. En 1980 ganó en el premio “Gol de la Temporada” (Goal of the Season) de la cadena BBC por su espectacular gol al Liverpool.

En 1981 fue fichado por el Nottingham Forest a cambio de 1 millón de libras (U$D 1,4 millones), resultando el pase más costoso hasta ese momento para un jugador de raza negra. Pese a sus habilidades de gran delantero, cuentan que a su entrenador le molestaban los rumores sobre su homosexualidad. Por ese motivo fue cedido a préstamo al Southampton.

A partir de entonces inició un periplo por varios equipos: Manchester City, West Ham, Ipswich Town. En ninguno logró la tranquilidad necesaria por el estigma que sobrevolaba.

En 1990 le concedió una entrevista al diario The Sun que tituló con tipografía de catástrofe: “Estrella futbolística de 1 millón de libras: SOY GAY”.

Fue entonces que comentó haber tenido una relación con un parlamentario británico a quien conoció en un bar de Londres. Tras esas declaraciones fue duramente criticado y discriminado, recibiendo burlas del DT, sus compañeros y de los hinchas de todos los equipos. Nunca más volvió a ser contratado de forma permanente por otro club.

“El fútbol es un microcosmos: igual que hay muchos gays en la vida los hay en el mundo del fútbol, pero debemos respetar su anonimato. Yo he sido el primero en confesarlo y eso es muy fuerte”, había apuntado Justin en una entrevista.

En 1998, ya retirado del fútbol, viajó a Maryland (EEUU) para trabajar como entrenador. Fue allí donde resultó acusado de violación por un menor de edad. Tras ser detenido e interrogado por la policía fue puesto en libertad por falta de pruebas. Por temor a no ser tratado en un juicio justo por su orientación sexual, regresó a Inglaterra.

Un mes después, fue hallado ahorcado en un garaje abandonado en las afueras de Londres, dejando el siguiente mensaje: “Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable antes de comenzar el juicio. Yo no he abusado nunca de aquel joven. Sí, tuvimos sexo, pero basado en el consentimiento mutuo. A la mañana siguiente él me pidió dinero, y cuando le dije que no me respondió “espera y verás”. Ya no quiero ser más una vergüenza para mis amigos y mi familia. Espero que el Jesús que amo me acoja. Finalmente encontraré la paz”.

Justin Fashanu se quitó la vida en 1988 tras haber recibido una falsa denuncia por abuso

El 3 de mayo de 1998, a los 37 años, un Justin atormentado le bajó el telón a su propia vida. Más tarde se conoció que la Justicia de EEUU había constatado la falsedad de la denuncia, pero no divulgó el resultado de la investigación.

LA INTOLERENCIA Y LOS HITOS DE LA NUEVA ERA

El cortometraje “Intolerance is still there” (La intolerancia sigue ahí) refleja la tragedia del futbolista mexicano Julio César Zuñiga, asesinado en el 2017 por ser homosexual. El filme fue lanzado desde la plataforma digital “Héroes de Hoy” en conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia, en 2020. Zuñiga integraba la liga de fútbol gay del estado mexicano de Azcapotzalco.

En 2017, recibió ocho disparos en la peluquería donde trabajaba en presencia de sus clientes, por un acto barbarie que se presume homofóbico.

Su historia fue recreada en el contexto que trata sobre los disturbios ocurridos en 1969 en el bar “Stonewall Inn”, en Nueva York, cuando la policía intervino reprimiendo a homosexuales. Fue la primera vez que la comunidad gay exteriorizó su protesta contra el sistema que los marginaba. Julio César Zuñiga fue un activista de los derechos de los homosexuales y miembro de la Liga de Azcapotzalco.

En febrero pasado, un grupo de más de 800 jugadores y jugadoras alemanes ofrecieron una declaración publicada en la última edición de la revista 11 Freunde (“11 Amigos”), en apoyo de compañeros homosexuales que quisieran hacer públicas sus orientaciones sexuales.

“En 2021 sigue sin haber un solo jugador activo que en las ligas profesionales masculinas. El miedo a ser marginado y hostilizado parece seguir siendo tan grande que los jugadores gays creen que tienen que ocultar la declaración”, se señala en la declaración.

El ex internacional Max Kruse (Union Berlín), uno de los firmantes, a su vez dijo: “Si uno de mis compañeros revela su homosexualidad lo defendería de los idiotas que aparezcan”.

Manuel Neuer en 2011 se manifestó en contra de la homofobia

Hasta el momento el único jugador alemán que hizo pública su homosexualidad es el ex internacional Thomas Hitzlperger, luego de haberse retirado. Integró la selección alemana que obtuvo el 3° puesto en el Mundial 2006 y fue finalista de la Eurocopa 2008. En 2007, se consagró campeón con el Vfb Stuttgart, histórico club de la Bundesliga, que actualmente preside.

El 3 de octubre pasado, (día de la unidad alemana), Hitzlsperger fue condecorado con la Cruz Federal al Mérito por sus aportes a favor de la tolerancia y en contra del tabú de la homosexualidad en el deporte.

En tanto, el francés Antoine Griezmann, declaró al diario El País de España: “Los futbolistas no salen del armario porque tienen miedo. Hay mucha gente mala en el fútbol. Y pueden tener miedo a ir a los estadios y que les insulten”.

En 1995, Daniel Passarella, ex técnico de la Selección Argentina respondió a un cuestionario de 100 preguntas de la revista El Gráfico (Edición n°3952). A la pregunta n° 73 : ¿Convocaría a un futbolista homosexual ? respondió con un “NO” a secas. Esa publicación tomó vuelo y fue muy criticada por miembros de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

Luego, en plena disputa de la Copa América (Paysandú, Uruguay), en rueda de prensa Passarella se vio obligado a aclarar: “Me preguntaron si convocaría a un jugador homosexual y dije que no. Porque es un gusto personal. Como por ahí no me gusta un jugador demasiado alto. Este es un país democrático y yo no estoy en contra de los gays, simplemente que en mi trabajo no lo permitiría”.

Veinticinco años después de aquel reportaje, el abordaje del tema en Argentina es muy diferente. Meses atrás, desde los Ministerios de Deportes y Turismo y, de las Mujeres, Géneros y Diversidad se lanzó una campaña por un “fútbol sin homofobia”, a la que adhirieron jugadoras y jugadores junto a periodistas deportivos, con mensajes en contra de las costumbres que condenan la homosexualidad.

CÓMO CONSTRUIR UNA NUEVA CULTURA

El Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (Barcelona) (INEFC) viene desarrollando un proyecto para detectar los problemas de los deportistas homosexuales. El fin buscado es fijar políticas inclusivas, tanto en el deporte profesional como en el aficionado.

Antoine Griezmann, declaró al diario El País de España: “Los futbolistas no salen del armario porque tienen miedo"

“El mundo del deporte está muy masculinizado, es heteronormativo, el tema de la homosexualidad es tabú y hay pocos referentes. Existe una masculinidad hegemónica que aún prevalece. Aunque también es verdad que el deportista de élite español, Víctor Gutiérrez (waterpolo), que lo ha hecho público, se ha sentido aceptado y respetado por el entorno deportivo”, explica la profesora Anna Vilanova, titular de la asignatura de Sociología en el Deporte del INEFC Barcelona.

“Queremos investigar qué está pasando, para después poder implementar políticas de cambio”, sostiene Vilanova.

En el año 2013, la FIFA estableció una “Guía de Buenas Prácticas en materia de Diversidad y Lucha contra la Discriminación” promoviendo sanciones disciplinarias y económicas por actos de discriminación en los estadios.

“Al erradicar la discriminación del fútbol, este deporte será más atractivo para los jugadores, espectadores, televidentes y usuarios de los medios sociales. Si consideramos la fuerza que reside en la diversidad, el fútbol será más atractivo para todos los grupos de interés”, expresa en el prefacio el presidente Gianni Infantino, quien se declara a favor de que “el fútbol sea de todos”.

A esta altura del siglo XXI es indudable que se necesita dar más visibilidad y sustentabilidad a un modelo de diversidad sexual en los deportes. El sinuoso camino de la construcción de nuevos paradigmas se ha iniciado con costos muy altos. Aún resta por ampliar el espectro para que todas las voces hasta hoy acalladas puedan expresarse libremente.

Las campañas de divulgación en contra de la homofobia no se multiplican lo necesario entre las federaciones deportivas. Tampoco abundan los canales oficiales para realizar consultas con especialistas.

En 1995, Daniel Passarella, ex técnico de la Selección Argentina respondió a un cuestionario de 100 preguntas de la revista El Gráfico (Edición n°3952). A la pregunta n° 73 : ¿Convocaría a un futbolista homosexual ? respondió con un “NO”

Los casos aquí citados son simples muestras de los innumerables padecimientos ocultos en todas las disciplinas del deporte. Hostigamiento, acoso, vulnerabilidad, discriminación, traumas, aislamiento, censura, ultrajes, burlas, insultos, trastornos y tendencias suicidas son monedas corrientes.

El proceso de resignificación de metas y valores deberá ir acompañado de reglamentos y normas federativas que contemplen esta problemática al amparo de la deportividad, debiendo resguardarse el espacio de privacidad por fuera de las competencias.

El coraje de unos pocos deportistas de élite representa un invalorable auxilio con miras a elevar el nivel de las políticas activas en materia de educación, concientización, tolerancia, inclusión, respeto de la diversidad sexual y buena convivencia.

El éxito del nuevo ciclo que busca desterrar a las nefastas consignas del pasado dependerá del grado de compromiso de los diferentes actores sociales.

El hacer más visible la larga mano de este flagelo social contribuirá a salvar la integridad de millones de deportistas silenciosos, quienes todavía permanecen confinados entre los insensibles muros de una cultura anacrónica que sirve de hábitat a las formas más diversas de la violencia irracional.

*Abogado UBA-Director de Iusport.com Latinoamérica

