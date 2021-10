Nicolás Larcamón cumplió 200 partidos dirigidos en el futbol profesional a sus 37 años

Nicolás Larcamón cumple 200 partidos como DT. (Foto: Twitter/@ClubPueblaMX)

El director técnico del Puebla Nicolás Larcamón, a sus 37 años, cuenta con 200 partidos dirigidos en el fútbol profesional. Dicha cifra la consiguió el pasado viernes en el partido que cayó por un marcador de 1-2 frente a los Tuzos del Pachuca, en el juego correspondiente a la jornada 12 del Grita México Apertura 2021.

El argentino debutó como técnico en el 2016 con el Deportivo Anzoátegui de Venezuela, posteriormente dirigió en Chile a equipos como Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido. En los cinco años que lleva dirigiendo, ya ha logrado disputar un título en territorio venezolano, así como también ha ayudado a clasificar a conjuntos como el Deportivo Anzoátegui de Venezuela y al Curicó Unido de Chile a torneos internacionales como la Copa Sudamericana.

Con el conjunto de La Franja del Puebla, en su segundo torneo como estratega del club, ha encontrado las soluciones para volver a poner a competir a Los Camoteros luego de que una temporada atrás, tras la salida de Juan Reynoso, el club vendió a varios jugadores que eran clave en el equipo.

Después de la salida del técnico peruano, la directiva del Puebla puso su confianza en el timonel argentino que llegaba del Curicó Unido de Chile. Desde entonces, su llegada no solamente revolucionó al Puebla, si no a todo el fútbol mexicano, de tal forma que llevó a su equipo a terminar entre los 4 primeros lugares de la tabla general. Los convirtió en uno de los candidatos al título y disputó la fase de semifinales, algo que no ocurría en la institución poblana desde el 2009.

El Club Puebla no jugaba una semifinal en México desde el 2009 cuando los dirigía José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como "El Chelis". (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Pero hasta ahora, después de 200 juegos como entrenador, su mejor porcentaje de efectividad ha sido con en el Deportivo Anzoátegui con 61.9.

En México con el Puebla de La Franja ha pasado de ostentar una de sus mejores efectividades a la peor en menos de un semestre. En su torneo de debut en el balompié mexicano logró un porcentaje de éxito de 53.97; en su segundo torneo los números se encuentran en el 33.33 por ciento.

Por otro lado, la eficacia de Larcamón en el Grita México Apertura 2021 es la peor en comparación a las logradas con el Deportivo Anzoátegui, Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido. A pesar de la baja en su porcentaje de éxito, este valor sigue siendo respetable en el fútbol mexicano al totalizar entre el Guardianes 2021 y el Grita México Apertura 2021 un 46.46.

Larcamón entre el Guardianes 2021 y el Grita México Apertura 2021 cuenta con una efectividad del 46.46%. (Foto: EFE/Hilda Ríos)

En México, hasta ahora ha dirigido 33 compromisos, 21 del Guardianes 2021 (incluyendo liguilla), mientras que en el Grita México 2021 lo ha hecho en 22 cotejos.

Desde su llegada a la Liga BBVA MX cuenta con 11 victorias, 13 empates y 9 derrotas. Su mayor número de victorias las registró el semestre pasado y el menor en el presente, el cual es hasta hoy su peor marca dirigiendo un torneo liguero. Sin embargo, aún le restan cinco duelos para evitar esa estadística negativa.

Hasta ahora su récord negativo en cuestión de éxito, lo tiene en el fútbol chileno con el Antofagasta y el Huachipato, cuando en 2017 y 2019 respectivamente, terminó en ambos casos con apenas cinco triunfos en 15 y 14 partidos dirigidos de forma relativa.

Desde su llegada revolucionó al Puebla, de tal forma que los llevó a terminar entre los 4 primeros lugares de la tabla general en el Guard1anes 2021. (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

Finalmente, con la presente versión de La Franja cuenta con opciones de emular el desastroso registro, empeorarlo o inclusive mejorarlo. En caso de ganar los duelos restantes en el presente ciclo, alcanzará la cifra de siete éxitos esta campaña.

Larcamón, a sus 37 años, es el segundo técnico más joven en México y en la Liga MX, sólo por detrás de Michel Leaño, que tiene 34 años. A diferencia del timonel de Chivas y de otros entrenadores jóvenes, el argentino cuenta con experiencia en tres países distintos y ha puesto a competir a un equipo que en los últimos años no ha tenido un buen desempeño.

