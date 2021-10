Luis Hernández afirmó que Raúl Jiménez no será la “salvación” del Tri

Luis Hernández afirmó que Jiménez no será la solución del Tri (Foto: Twitter/@dogomoreno)

El regreso de Raúl Jiménez a la Selección Mexicana alegró a gran sector de la afición mexicana, pues después de 11 meses de ausencia a causa de su fractura de cráneo, su retorno al equipo azteca generó alegría entre los fanáticos del Tri y del propio cuerpo técnico.

Pero para un ex seleccionado mexicano, su incorporación no significó lo mismo y habló fuertemente del Lobo de Tepeji. Luis Hernández, mejor conocido como El Matador, criticó el papel de Raúl Jiménez en el combinado nacional y apuntó que él no será la salvación del equipo en las eliminatorias mundialistas.

El actual comentarista deportivo de TNT habló en entrevista con W Radio en el marco del partido eliminatorio de México contra Canadá rumbo al Mundial de Qatar 2022 y afirmó que el delantero del Wolverhampton no tiene el papel de ser el encargado para cargar con toda la responsabilidad del equipo. Aunque no demeritó su lugar en la selección, mostró su emoción de verlo de nueva cuenta junto con sus compañeros y el tridente Jesús Tecatito Corona e Hirving Chucky Lozano.

Raúl Jiménez regresó con el Tri (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Raúl Jiménez no es el salvador de la Selección Mexicana y nunca lo será. Confío en que nuestra selección haga un buen partido y me emociona ver de nuevo a Raúl Jiménez, Chucky y Tecatito”

Por otra parte, El Matador habló del lugar que tomó Rogelio Funes Mori y mostró su incomodidad ante el mexicano naturalizado, pues le molestó su forma en la que se integró con el Tri y los resultados que dio en la ausencia de Jiménez.

Se le exigió goles al delantero de Rayados de Monterrey pero en Copa Oro le costo trabajo de reconciliarse con el equipo, por lo que el comentarista de la Champions League afirmó: “yo nunca he estado de acuerdo con los naturalizados, nunca hicieron nada en selección mexicana”.

El Matador habló del lugar que tomó Rogelio Funes Mori y mostró su incomodidad ante el mexicano naturalizado (Foto: REUTERS/Mayela López)

Sorprendió que ante el regreso de Jiménez y la incorporación de Funes Mori, invocó a un ex seleccionado y apuntó que su llegada al equipo le vendría bien, se trata de Javier Chicharito Hernández. A pesar de la polémica que se generó en torno a su “veto” del Tri, para el Matador es uno de los jugadores que debería de volver.

“El Chicharito tiene que hablar de porque no está en la selección, siempre se la pasa agradeciendo, a mí me gustaría verlo de nuevo con el tricolor”

El Matador Luis Hernández pidió el regreso del Chicharito al Tri (Foto: Twitter/@dogomoreno)

México empató a un gol con Canadá

México terminó su cuarto partido eliminatorio rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022 y con un empate a un gol, la Selección Mexicana repartió puntos con la Selección de Canadá. A pesar de que el Tri jugó como local no logró hacerse de la superioridad de su cancha y con ello perdió el liderato las eliminatorias de la Concacaf.

Con un marcador de 1 - 1 México se colocó en la segunda posición de la tabla de Concacaf con 8 unidades, tan solo por debajo de Estados Unidos, mientras que Canadá concluyó en el tercer puesto con 6 puntos.

México empató 1 - 1 con Canadá (Foto: EFE/José Méndez)

Los primeros minutos del juego, el equipo visitante supo aprovechar algunos espacios para acercarse a la portería de Guillermo Ochoa, en al menos dos intentos claros lanzó pelotazos de peligro que pusieron en aprietos a la defensiva azteca.

Pero para el minuto 21 con una jugada de Hirving Lozano y Jorge Sánchez pudieron poner arriba del marcador al cuadro azteca. Sánchez se encargó de abrir el marcador con una definición brillante; en un contragolpe Jesús Gallardo interceptó el balón y corrió a la zona baja canadiense para agarrarlos mal parados, en su camino cruzó con Lozano y le cedió el balón.

Poco antes de que acabara el primer tiempo Al minuto 42 Jonathan Orosio concretó el trabajo de Canadá y empató el marcador con una definición de cara al arco, con asistencia de Alphonso Davies, Osorio hizo el 1 - 1 del marcador.

