Tata Martino habló sobre la posibilidad de ver a Funes Mori y Jiménez en la cancha

Gerardo "Tata" Martino tiene al equipo completo previo a enfrentar a Canadá, Honduras y El salvador (Foto: José Méndez/EFE)

Una nueva ronda de partidos del Octagonal de la Concacaf está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana se encuentra con equipo completo para poder encarar los partidos en contra de Canadá, Honduras y El Salvador. Los cotejos abrían la posibilidad de ver a Raúl Jiménez junto con Rogelio Funes Mori, uno de los delanteros que estuvieron en la ausencia del Lobo Mexicano y que destaca por ser naturalizado.

No obstante, el seleccionador nacional de México, Gerardo Tata Martino, explicó en conferencia de prensa que ve dificultad en las posibilidades de que Raúl Jiménez pueda jugar en conjunto con Rogelio Funes Mori debido a los distintos sistemas tácticos por los que debe jugar el combinado mexicano; no obstante, no descartó que podría ser una variante.

“Nosotros después de tres años tenemos que encontrar variantes al 4-3-3 y por los futbolistas que están tenemos que buscar variantes. Yo me animaría a decir que es difícil verlos desde el comienzo, pero sí como una posibilidad para lo que el partido nos pida”, señaló Martino.

Del mismo modo, señaló que Raúl Jiménez se ha mantenido en estupenda forma física y que entrena de la mejor forma con sus compañeros en el combinado tricolor, pues no existe ningún problema que vaya relacionado con la lesión que sufrió el bombardero en noviembre del año pasado.

El delantero del Wolverhampton no participa con el Tri desde noviembre del 2020 (Foto: José Méndez/EFE)

“Raúl ya tiene superada la lesión, ya entrena con normalidad. Primero estamos felices de que su salud esté bien y se incorpore a la selección luego de un año de no estar. El Chucky (Hirving Lozano) y Tecate (Jesús Corona) igual y todos han entrenado bien”, agregó el estratega argentino.

Y destacó que cuenta en óptimas condiciones con el tridente ofensivo soñado por la afición mexicana: Jiménez, Lozano y Corona. La presencia de dicha triplete ilusiona para que el combinado azteca pueda lograr una mayor cifra de goles anotados.

“Es cierto que han compartido muy poco los tres, son futbolistas que representan muy bien a México en Europa, también entiendo que las características de un equipo no están determinadas exclusivamente en ataque o defensa por tres jugadores, tampoco la caga de presión tenga que ver con tres futbolistas, sino clas características de juego elegidas, llevarlas a cabo y el respaldo de un equipo”, señaló.

El timonel del equipo mexicano también destacó que el Wolverhampton no realizó ninguna petición especial sobre la participación de Jiménez con la Selección, o que pidieron que su actuación con el combinado nacional se viera cortado antes de finalizar la triple fecha de eliminatorias de la Concacaf.

El tridente de la ilusión mexicana: Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

<b>“</b>Las peticiones que atendemos normalmente tienen que ver con cuestiones legales, no de un solo club y sería imposible atender las peticiones de un club y atederlas. Tratamos de ser equitativos. Diferente sería si Raúl tuviera impedimento legal para ir a El Salvador, pero eso no hay. Nuestra idea ha sido siempre empezar y terminar con los jugadores que inician la gira”, señaló el técnico nacional.





*Información en desarrollo