La fórmula Pochettino: el DT detalló cómo hace para manejar al tridente de Messi, Neymar y Mbappé puertas adentro

Messi y Pochettino en los primeros días de Leo con la camiseta de PSG

Nadie tiene la fórmula secreta. Será un tema de prueba y error. De acertar más veces y errar menos. Mauricio Pochettino convive con un desafío que pocos entrenadores afrontaron a lo largo de la historia del fútbol: manejar un vestuario repleto de estrellas. Pero, como si eso fuese poco, en ese grupúsculo de estrellas hay otro trío de linaje aún más puro. El tridente conformado de PSG por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé presenta un reto extra para el DT.

Detrás de todo esta tablero hay una pregunta que se repite: ¿Cómo se hace para manejar a estos jugadores? En una entrevista con el ex futbolista Jorge Valdano, el rosarino se animó a dar su receta para tratar con el trío MNM: “Lo que más aprecian es la espontaneidad. No buscan un referente, buscan naturalidad. Que puedas establecer una relación de confianza en la que te sientas libre para decirle lo que piensas y viceversa. El entrenador tiene que buscar esa complicidad con el jugador y no engañarle. Luego en el vestuario se otorgan privilegios por la naturaleza de unos y de otros. Son grandes nombres, pero el rendimiento colectivo es el que te dará la posibilidad de ganar”.

El entrenador de 49 años, que previamente dirigió al Espanyol, a Southampton y Tottenham, expresó que tener la posibilidad de dirigir a Messi es “un regalo de la vida” y detalló: “Es una figura mundial. Probablemente el mejor de todos los tiempos. Nadie esperaba su final en Barcelona, ni siquiera él. El presidente, Leonardo y el club en general hicieron un gran trabajo para fichar a Messi. Se creó una expectación enorme en París, y en el mundo entero. Me gusta su naturalidad, y su sentimiento de que tiene que devolver el cariño que ha recibido”.

El tridente está jugando sus primeros partidos juntos (Foto: @psg_espanol)

En la entrevista que brindó para Universo Valdano, Pochettino aclaró que no temió por la salida de Mbappé al Real Madrid. “Siempre vi firme al club. La idea era que continuara con nosotros y a Mbappé le vi tranquilo. Es un gran profesional, y ha respetado su situación contractual. Kylian es un chico inteligente, joven pero maduro”, dijo en medio de una novela que de todos modos recrudeció en las últimas horas.

También tuvo definiciones sobre otras dos de las grandes estrellas que conforman el plantel del PSG: Neymar y Sergio Ramos. “Tiene una gran relación con todos. Tiene un gran corazón. En la intimidad es sensible, le gusta abrazarse a la gente. Tiene buena esencia. Después tiene ese pronto competitivo, callejero, salvaje, pero es un tipo fabuloso”, elogió al brasileño.

Su frase sobre el defensor español de 35 años, que todavía no pudo debutar por una lesión en el sóleo del muslo izquierdo que arrastraba en su arribo a Francia, fue una de las que más resonó en tierras europeas: “Quizá la realidad de Sergio Ramos es otra que la de 2014, o la de Messi y Neymar. Estos futbolistas son grandes campeones, pero tienen que acostumbrarse a la realidad. Todos tenemos en la cabeza que han sido los mejores, pero tienen que estar a su nivel. Si recuperan esa etiqueta, por supuesto que podemos lograr cualquier cosa. Pero la lucha parte por encontrar la mejor versión de cada uno. La orquesta tiene que estar afinada”.

