Gary Lineker reveló cómo el traspaso de Cristiano Ronaldo al Manchester United se cerró en su jardín

Gary Lineker se destacó en la década del 80 y 90 en clubes como Leicester City. Tottenham y Barcelona (Reuters)

Cristiano Ronaldo regresó esta temporada al Manchester United concretando así uno de los traspasos más sorpresivos y rutilantes del mercado, junto con el de Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG). Mientras los fanáticos del cuadro británico siguen disfrutando de la vuelta de uno de sus jugadores más queridos, Gary Lineker reveló un curioso episodio desconocido hasta ahora.

Es que el ex futbolista de la selección inglesa contó que él fue protagonista del momento en el que se cerró el fichaje. Vale recordar que hasta ese momento los principales portales europeos indicaban que el portugués estaba cerca de dar el salto de la Juventus al Manchester City, que se había quedado con las ganas de contratar a Harry Kane. Sin embargo, de un momento a otro se confirmó que luso sería nuevo refuerzo de los Diablos Rojos.

Todo sucedió cuando desde la propia dirigencia del United se contactaron con el entorno de CR7 y le hicieron saber el interés que tenían por repatriarlo, tras lo que había sido su exitoso ciclo entre 2003 y 2009. Quien se puso al frente de las negociaciones fue el propio Ed Woodward, director ejecutivo del club. Aparentemente todo eso sucedió en la propia casa de Lineker.

“Voy a poner mis cartas sobre la mesa, Ed Woodward es un buen amigo mío, es mi vecino. Fichó a Cristiano Ronaldo cuando estaba en mi jardín”, comentó esta semana en el podcast Match of the Day Top 10. El ex delantero que ahora se desempeña como comentarista deportivo dio detalles del momento: “Fue increíble. Lo supe cuando entró y estaba hablando por teléfono con Mendes (agente de Ronaldo) o alguien. Espero no haber revelado demasiado aquí, pero lo firmó. Recibí una foto fantástica de él por teléfono cuando estaba en el jardín trasero que podría compartir algún día con su permiso”.

Cristiano Ronaldo sueña con volver a ganar la Champions League (Reuters)

Horas después, Cristiano tomó un vuelo de Turín rumbo a Manchester y sobre el cierre del mercado de pases se anunció su regreso a Old Trafford en donde ya lleva cinco goles en seis presentaciones. Su objetivo, más allá de haberse reencontrado con la afición roja, es volver a ganar la Champions League, que ya conquistó con el club en la temporada 2007/08 bajo las órdenes de sir Alex Ferguson.

Lineker siempre ha tenido además palabras de elogio para con el ex futbolista del Real Madrid, sin embargo, muchas veces lo han criticado porque no lo elije como el mejor del mundo: “También soy un gran admirador de Cristiano Ronaldo, pero si estás hablando del mejor jugador de la historia, ni siquiera debería haber un debate sobre si es Lionel Messi. Sigue haciendo las mismas cosas que cuando era adolescente y cumple 33 años en junio”, sostuvo en una columna para la BBC en junio de 2020.

