Así se burló Álvaro Morales de Chivas y lo comparó con WhatsApp

Álvaro Morales lanzó un mensaje para la institución del rebaño Sagrado (Foto: Twitter@IsmaelRdz33)

La actual situación de las Chivas a provocado diversos comentarios al rededor de los medios del futbol mexicano. Uno de los personajes más controversiales de la televisión azteca sin duda es Álvaro Morales, quien seguido se manifiesta a través de sus redes sociales para dar su opinión acerca de los principales equipos del balompié nacional.

Este lunes se suscitó una caída masiva a nivel mundial de las plataformas WhatsApp, Instagram y Facebook, lo que generó un gran trafico de comentarios acerca del acontecimiento poco común. Incluso, algunos equipos la liga aprovecharon esto para sumar seguidores con divertidas publicaciones a través de Twitter, el cual fue el único medio de los populares en México que no presentó fallas.

Por su parte, como no podía ser de otra forma, Álvaro Morales no pasó desapercibido ante la caída de las redes y fiel a su estilo encendió la polémica gracias a un comentario dirigido a las Chivas de Guadalajara. “Ya hay WhatsApp. Lo que no hay es DT en chivas”, compartió el comentarista de ESPN mediante su cuenta oficial poco después de que las plataformas se restablecieron.

La caída de WhatsApp fue el pretexto para que el Brujo lanzará un dardo a las Chivas (Foto: Captura Twitter)

El dardo del Brujo fue dirigido directamente al interior de la directiva Rojiblanca, pues actualmente el equipo se encuentra siendo dirigido por lo que ellos mismos denominaron como “técnico interino”. Luego de la salida de Víctor Manuel Vucetich del banquillo, se anunció que pronto se haría oficial el nombre de su sucesor, sin embargo, tras dos semanas todavía no se ha sabido quien llegará para ocupar el sitio de entrenador en las Chivas.

Durante este interinato, el conjunto de Verde Valle ha sido comandado por Marcelo Michel Leaño, quien se desempeñaba como entrenador de las fuerzas básicas del club. La decisión de seguir apostando por Leaño para sobrellevar los últimos partidos del Rebaño en la Liga Mx ha generado diversos comentarios de desaprobación en los medios deportivos. Algunos expertos han señalado que el técnico no cuenta con los argumentos necesarios para posicionarse en un puesto tan importante.





*Información en desarrollo

