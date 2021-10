La polémica falta de Layún que revisó el VAR e indignó a Pumas

La polémica falta del América que fue revisada en el VAR y no expulsaron (Foto: Twitter/@TUDNMEX)

La polémica arbitral se hizo presente en el Clásico Capitalino, América vs Pumas, pues 10 minutos después de que comenzara la segunda mitad del encuentro, el defensor de las Águilas, Miguel Layún, estuvo muy cerca de ser expulsado por una falta artera sobre el lateral brasileño, Rogerio.

La acción sucedió en el minuto 56 y no era una situación de peligro para ninguno de los dos bandos; sin embargo, el elemento mexicano tuvo un error de cálculo y cuando se intentó aproximar al futbolista de Pumas, pisó el exterior de su pie izquierdo y dio un empellón a su tobillo.

Esta infracción fue señalada por el árbitro central, Fernando Guerrero, quien sancionó con una tarjeta amarilla y tiro libre directo; sin embargo, tras unos segundos de espera fue llamado por el video arbitraje, quienes vieron elementos suficientes para una posible expulsión.

Tras revisarlo en el monitor a pie de cancha, el Cantante Guerrero, se mostró dubitativo y pidió varias veces la repetición de la acción para emitir una decisión, ya que necesitaba una toma contundente de que la falta ameritaba el tarjetón rojo.

En la imagen se alcanzó a observar la reacción de Santiago Solari, el entrenador del América, quien estaba sumamente molesto por que hayan llamado a revisar la jugada desde el VAR.

Tras un par de minutos de pausa, Guerrero optó por mantener la tarjeta amarilla; sin embargo, realizó un movimiento que provocó nerviosismo en la afición azulcrema, pues realizó el protocolo para el público y el resto de silbante de quitar la amonestación y cambiar la decisión a roja.

Esta acción fue criticada por el ex silbante y analista de ESPN, Felipe Ramos Rizo, quien escribió a través de Twitter que la acción debió penalizarse como expulsión, por lo que la decisión de Guerrero fue errónea desde su punto de vista y Miguel Layún se salvó de dejar a su equipo con un hombre menos por más de 30 minutos.

“El argumento que dan en la transmisión, que si el pisotón es arriba del tobillo es roja o abajo o del tobillo es amarilla es mentira, eso no existe en el reglamento, la jugada de Layún es expulsión”, afirmó Ramos Rizo, ya que durante la crónica afirmaron que no fue roja debido a que el contacto no fue con la espinilla de Rogerio.

La decisión fue aplaudida por Santiago Solari desde su área técnica, pues por un momento vio inevitable la expulsión del lateral zurdo, pues pudo observar la repetición en el monitor y en distintas tomas se le vio reclamando al aire, ejerciendo presión desde su posición.

Miguel Layún no podrá jugar la Concachampions con el América (Foto: Instagram/@miguel_layun)