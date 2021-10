Cuál era el ritual de Hugo Sánchez antes de sus partidos con el Real Madrid

Hugo Sánchez es considerado uno de los deportistas mexicanos más exitosos en Europa (Foto: Twitter/@ProcoroGuarnero)

Los años de Hugol en Europa fueron magníficos, su estancia en el viejo continente lo consolidó como uno de los futbolistas mexicanos más sobresalientes en la historia del balompié nacional. No obstante, siempre salen a relucir cosas, que aunque parezcan insignificantes, dotan de sentido las historias, como por ejemplo el ritual que Hugo Sánchez tenía con su cabello.

Recientemente, su excompañero en el Real Madrid, Óscar el Cabezón Ruggeri, remarcó que Sánchez tomaba demasiado tiempo en acomodarse el cabello, incluso bromeó con los rizos del delantero. Así lo contó para FoxSport.

“Se peinaba, se la pasaba una hora en el espejo. Yo iba y le decía ¿te peinás tanto?, chino por chino se peinaba antes de salir (al campo)”, explicó bromeando el histórico jugador.

El cabello de Hugo Sánchez era uno de los rasgos más característicos (Foto: Twitter@alexbachoc)

Actualmente los jugadores de futbol, además de ser vistos como exitosos deportistas, también son percibidos como íconos de la moda y figuras de una estética poco comparable. Se cree que la preocupación por la vanidad o la apariencia física era inexistente en décadas anteriores, que la sofisticación llegó apenas ayer, pero esta declaración sobre Hugo Sánchez que no es así.

La vanidad esta concebida como algo sin cabida en el mundo del balón y las patadas. La “rudeza” no podría estar ligada con la preocupación por el cabello o cualquier otro elemento de la apariencia. Actualmente, este fenómeno ha ganado tanto terreno que los propios futbolistas son las portadas de las revistas de moda, o incluso los modelos en alguna pasarela.

El CR7 de los 80′s, es como se concibe al Pentapichichi después de las palabras de Ruggeri. Su papel como superestrella en un conjunto del calibre del Real Madrid, además de la “tardanza” por mejorar su cabello lo asemejan con el astro portugués, quien a día de hoy también es reconocido por el peso de su imagen, además de su legado deportivo.

"Hugol" ganó cuatro de sus cinco Pichichis con el Real Madrid (Foto: Twitter / @ApuntesdeRabona)

Ruggeri también recordó como fue su llegada al club merengue después de levantar la Copa del Mundo en 1986 con la Argentina comandada por Diego Armando Maradona.

“Vos sos campeón, vas a jugar allá a Europa, entras a los vestuarios y hay que estar ahí. Cuando te compran esos equipos grandes, hay que entrar y que estén todos sentados. Se quedan en silencio y te miran...Yo al del Real entré callado porque Hugo Sánchez no sé qué me gritó, Sudaca me dijo, me recibió así (ríe). Le digo ‘y vos de dónde sos? México’, le digo, ‘¿de dónde venís?’. Comenzamos así y ahora todavía nos seguimos hablando con el pichichi. Después hacía goles, un crack”, comentó el defensor argentino.

El reconocimiento que a Hugo Sánchez se le da en otras partes, fuera de México es enorme. No hay que olvidar que en la década de los 80 era de los mejores goleadores en Europa y en el mundo. Sin embargo, por reglamentación, el mexicano nunca pudo conseguir un Balón de Oro o un premio que lo avalara como tal, fuera de la liga española. Solo en la temporada 1989-1990 compartió la Bota de Oro con Hristo Stoichkov.

El Pentapichichi, ahora, además de ser recordado por sus goles e increíbles lances para perforar las redes, también podrá ser memorado como uno de los pioneros en el cuidado de la imagen del futbolista, especialmente cuando se es la estrella de un equipo ta importante como el Real Madrid.

