La fuerte sanción que recibirá la afición de América por su actuación en el clásico

El Estadio Azteca fue escenario e un episodio más en donde la violencia se apodera del espectáculo (Foto; Twitter/ @LigaBBVAMX)

Según reporta ESPN la directiva del conjunto azulcrema habría tomado la decisión de suspender del Estadio Azteca a una de las barras más importantes del América por lo que resta del Grita México 2021: “El Ritual del Kaoz”. Esta medida no sería permanente pues se espera que en las siguientes semanas se evalué un posible regreso futuro.

El Clásico Capitalino fue para las Águilas; se impusieron 2 a 0 ante unos Pumas que mostraron una mejor cara que la que su inercia marcaba, no obstante no les alcanzó y terminaron cayendo. Este duelo tuvo el infortunio de la violencia: las gradas fueron hogar de un episodio más de violencia en el balompié mexicano.

Aficionados de ambos clubes se enfrascaron en un enfrentamiento, ante esto, la directiva de américa tomaría la decisión de veto del grupo de animación ya que se encuentran hartos de esta situación y como forma de prevención decidirían suspender hasta que exista un compromiso por parte de de la porra de tener un comportamiento ejemplar tanto en los juegos de local como en los de visitante. A esto se suma que además del enfrentamiento con la barra Auriazul, los seguidores del América también chocaron contra el cuerpo policial momentos después.

Apenas "El Ritual" y "La Monumental" se habían unido para la caravana rumbo al Estadio Azteca (Foto: Twitter/@AlexAlfaro48)

Por su parte, Ritual del Kaoz se deslindó de los hechos ocurridos contra la otra barra, La Rebel, argumentando que ellos estaban bajo la supervisión de la policía.

“Queremos deslindarnos completamente de la pelea que se presentó entre las barra de Pumas y la gente ajena a nuestra barra...De igual forma desconocemos y negamos rotundamente cualquier sanción por parte del Club América a nuestro grupo toda vez que nosotros nos encontrábamos resguardados dentro del cerco policial que se nos coloca como parte de los los protocolos de seguridad”, detalló la porra a través de un comunicado en redes sociales.

El castigo del que se habla, por ahora, solo sería para “el Ritual”, otros grupos como “La Monumental” y “Disturbio” no están contemplados para el veto y podrían seguir asistiendo al Coloso de Santa Úrsula. No obstaste, se ha manejado una versión en la que se afirma que “ritual” no fue quien participó en la riña sino una nueva barra, “La Interna”.

La ONU intentó hacer un llamado a la paz, pero de poco sirvió (Twitter/@ONUMX)

Este es un de los duelos más pasionales que se vive en el futbol mexicano: Pumas y América han cosechado una rivalidad tan fuerte que tristemente se traspasa a otras esferas ajenas a lo deportivo.

Incluso organizaciones de carácter internacional quisieron promover la cordialidad. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas llamó a la paz a través del deporte: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo y es una herramienta poderosa para alcanzar la paz. Este domingo disfrutemos en el Estadio Azteca del partido entre el Club América y Pumas en un ambiente de paz y respeto”, destacaron en su cuenta oficial de Twitter.

Estos llamados fueron inútiles puesto que a fin de cuentas la violencia llegó. Para esto ya se están analizando las medidas necesarios para evitar reincidencias en otro Clásico Capitalino o cualquier otro partido en el que los grupos de animación estén presentes.

El siguiente enfrentamiento de local de las Águilas será cuando, en la fecha 14, reciban en casa a Santos Laguna. Los locales no contarían con el apoyo de uno de sus grupos de animación más añejos, aunque si e una medida en pro de la erradicación de la violencia, es un precio que el club estaría dispuesto a pagar.

SEGUIR LEYENDO: