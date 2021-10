Se cayó WhatsApp y Faitelson desató burlas por una imagen que compartió

David Faitelson arremete contra los dueños de la Liga MX (Foto:ESPN)

La tarde de este lunes 4 de octubre se reportó la caída de algunas redes sociales como Facebook, WhastApp e Instagram. La única red que mantenía comunicados e informados a los usuarios era Twitter, por lo que el espacio funcionó para debatir de la vitalidad del espacio digital.

David Faitelson, reconocido periodista deportivo no perdió la oportunidad para opinar de la situación y burlarse de las nuevas generaciones que dependen de los medios digitales. Por medio de su cuenta oficial de Twitter compartió una polémica publicación en donde adjuntó imágenes de sus “herramientas” de comunicación.

Subió tres fotografías en donde se observa una máquina de escribir, un cerebro y un fax; acompañó las fotografías con la frase: “ ‘Herramientas’ que tengo en casa que las nuevas generaciones no conocen…”. De inmediato recibió un sinfín de respuestas negativas en donde tundieron su comentario.

Faitelson se burla de la caída de redes sociales (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

“¿Se han caído WhatsApp e Instagram? No lo sabía. Al contrario que vosotros, yo no uso esas estúpidas redes sociales. Avísenme cuando se caiga Don Quijote de la estantería… Entonces sí me preocuparé”, respondió el usuario @Napock1 a modo de burla.

“¿Que se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram? Perdón, pero yo no sabía sobre el tema porque estoy muy ocupado leyendo “El Alquimista” de Paulo Coelho, es mejor cultivares de tal forma a estarme jodiendo la mente con aplicaciones que solo promueven la ignorancia, que pena me dan”, fue otro comentario que recibió el periodista.

A pesar de que no se trata de un tema de deportes, Faitelson no dudó ni un instante para compartir su ideología de las herramientas digitales de comunicación que han afectado a cientos de internautas.





*Información en desarrollo