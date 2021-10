El contundente mensaje de Canelo Álvarez ante las intimidaciones de Caleb Plant

Canelo Alvarez y Caleb Plant (Foto: Instagram@canelo)

En vísperas de disputar su pelea por el campeonato indiscutido de las 168 libras contra Caleb Plant, Saúl “Canelo” Álvarez ha intercambiado una serie de declaraciones con su rival. Aunque muchos aficionados consideraron que el episodio durante el primer careo, donde se enfrascaron en un fugaz pleito, es sinónimo de que el estadounidense logró desestabilizar su concentración, el mexicano aseguró que tiene una mente fuerte.

Ante la pregunta sobre si Caleb Plant puede quebrarlo mentalmente, el boxeador mexicano se mostró tranquilo. Con un ánimo sereno confesó que “nadie puede hacerlo. Tengo una mente fuerte. Nadie lo puede hacer. Lo intentan (...) Tengo la experiencia y las habilidades para lidiar con todos los estilos. Esto no es nada nuevo para mí. Boxeadores altos, fuertes, He peleado con todos”, declaró en entrevista para Fighthype.

Y es que a lo largo de 59 enfrentamientos como boxeador profesional, Canelo Álvarez se ha mostrado siempre como un peleador sereno que no suele caer en provocaciones antes de subir al ring. Por el contrario, su disciplinada preparación lo han llevado a enfocar su atención y descargar todo odio o coraje posible en el cuadrilátero. La estrategia le ha dado resultados, pues ha obtenido 56 victorias, dos empates y una sola derrota.

Canelo Álvarez derrotó a Rocky Fielding por la vía del nocaut a pesar de haber negociado la libertad de su hermano una semana antes (Foto: Al Bello/AFP)

Una de las pruebas más contundentes de la gran concentración del púgil mexicano aconteció tres años atrás, aunque el suceso lo dio a conocer tiempo después. Según su testimonio en una entrevista con Graham Bensinger en abril de 2020, a una semana de enfrentar a Rocky Fielding el 15 de diciembre de 2018, uno de sus hermanos fue secuestrado y tuvo que negociar su rescate durante tres días.

A pesar de la magnitud, no quiso dar aviso a las autoridades mexicanas, en primera instancia, para no poner en riesgo la vida de su hermano. De igual forma, buscó que el suceso no escalara más allá de tal forma que el rescate se complicara. “Después de que negocié todavía pensaba ‘imagínate que fuera mi hija, mi mamá, mi papá’ hubiera sido más difícil todo eso. A parte tenía la pelea el sábado. Di entrevistas y nadie supo nada”, declaró.

El resultado de la pelea fue contundente. Aquella noche en el Madison Square Garden de Nueva York, el británico no aguantó más allá del tercer round. El resultado fue una victoria por nocaut técnico para Álvarez, quien ganó el título regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en peso supermediano y continuó con su contundente paso como profesional.

Información en desarrollo*