La disculpa pública de un jugador de la selección argentina en las redes sociales que se volvió viral

Juan Foyth marcó de cerca a Jadon Sancho, una de las últimas incorporaciones del Manchester United (Foto: REUTERS)

Los hinchas hacen un gran esfuerzo para seguir los pasos de su equipo favorito en la Champions League. En este caso, los fanáticos del Villarreal viajaron desde el este de España hasta la ciudad de Manchester para ver la segunda jornada del Submarino Amarillo en el torneo más importante de clubes a nivel continental y se llevaron una doble decepción: una derrota sobre la hora contra los Red Devils y que el plantel se retiró del Old Trafford sin saludar a todos los simpatizantes presentes en el mítico estadio inglés.

Un fanático del cuadro español se marchó enojado del encuentro internacional y le comentó una publicación a Juan Foyth. “Grande Juan. Pero no hubiese venido mal que saludárais a los pocos que hicimos el esfuerzo de ir a Old Trafford. Sólo Pau lo hizo. Para nosotros fueron muchos problemas (y dinero) poder viajar a Manchester. Era lo mínimo, creo”, redactó el hincha. Sin esperanzas de alguna respuesta, el defensor argentino se tomó el tiempo de escribirle unas palabras por mensaje directo.

“Hola Javier, te pido disculpas por no saludar cuando terminó el partido, a vos y a todos los hinchas que fueron, y agradezco el apoyo. Después del partido y cómo se dio el final creo que todos estábamos muy calientes y no pensábamos bien. No es excusa, te pido disculpas nuevamente y no va a volver a pasar!”, escribió el lateral derecho al respecto de la incómoda situación. Rápidamente, el pedido de disculpas se volvió viral y los fanáticos del Villarreal quedaron agradecidos al respecto.

El cruce de mensajes entre el fanático de Villarreal y Juan Foyth

Hasta el mismo simpatizante que elevó el reclamo mostró su admiración por el gesto del zaguero. “Ayer puse un tuit cabreado porque al acabar el partido de Champions los jugadores no saludaron. Me pareció mal y lo dije. Juan Foyth me habló por privado para pedir disculpas. Me parece un gesto brutal y lo digo. Cosas así hacen grande al club y a los jugadores”, concluyó.

Vale recordar que el surgido en Estudiantes de La Plata fue convocado por Lionel Scaloni para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se llevará a cabo durante el mes de octubre. En el lateral derecho, el puesto actualmente se lo disputan Gonzalo Montiel y Nahuel Molina Lucero con Foyth un escalón más abajo en la consideración del director técnico.

El primer choque será de Argentina el jueves 7 de octubre, desde las 20, ante Paraguay en Asunción. El próximo paso será el domingo 10/10, a partir de las 20.30, cuando sea el turno de recibir a Uruguay en el Monumental de Núñez. Finalmente, el jueves 14/10, también desde las 20.30 y en el mismo escenario, la Albiceleste recibirá a Perú.

