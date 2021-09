México compartió su lista de convocados: Raúl Jiménez y Chucky Lozano vuelven al Tri

Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona están presentes para encarar las Eliminatorias de Concacaf (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

La tarde de este jueves, la Selección Mexicana presentó su lista de convocados que estarán presentes en los siguientes tres encuentros del combinado nacional dentro del Octagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El Tricolor tendrá que encarar tres encuentros consecutivos entre el 7 y el 13 de octubre. En la cancha del Estadio Azteca recibirán a Canadá (7 de octubre) y a Honduras (10 de octubre), mientras que tendrán la que realizar una complicada visita al Estadio Cuscatlán para enfrentarse contra la Selección de El Salvador.

Los seleccionados son:

Guillermo Ochoa- Club América

Rodolfo Cota- Club León

Jonathan Orozco- Xolos de Tijuana

Alfredo Talavera- Pumas

Néstor Araujo- Celta de Vigo

Jesús Gallardo- Rayados de Monterrey

César Montes- Rayados de Monterrey

Héctor Moreno- Rayados de Monterrey

Julio César Domínguez- Cruz Azul

Luis Rodríguez- Tigres UANL

Osvaldo Rodríguez- Club León

Jorge Sánchez- Club América

Johan Vázquez- Genoa

Edson Álvarez- Ájax

Uriel Antuna- Guadalajara

Sebastián Córdova- Club América

Jonathan Dos Santos- LA Galaxy

Andrés Guardado- Real Betis

Héctor Herrera- Atlético de Madrid

Orbelín Pineda- Cruz Azul

Luis Romo- Cruz Azul

Carlos Rodríguez- Rayados de Monterrey

Jesús Corona- Porto

Rogelio Funes Mori- Rayados de Monterrey

Raúl Jiménez- Wolverhampton

Hirving Lozano- Napoli

Henry Martín -Club América

Alexis Vega- Guadalajara

Dentro de lo más destacado en esta convocatoria es el retorno de varios futbolistas que estuvieron ausentes durante las primeras tres jornadas del Octagonal de la Concacaf que se llevó a cabo durante las primeras semanas de septiembre y donde el conjunto nacional enfrentó a las Selecciones de Jamaica, Costa Rica y Panamá.

Los futbolistas que vuelven a la Selección son Rodolfo Cota, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Johan Vázquez, Hirving Lozano y Raúl Jiménez . En el caso del arquero del Club León, su ausencia en los primeros tres encuentros se dio debido a una decisión técnica de Gerardo Martino y compañía. El portero de 34 años de edad estuvo presente durante la disputa de la Nations League y la Copa Oro que México disputó en este verano.

En los casos de Héctor Moreno y Héctor Herrera no estuvieron presentes con el seleccionado debido a que ambos jugadores presentaron lesiones musculares por lo que no estuvo en discusión si los dos futbolistas tendrían que ser tomados en cuenta.

Johan Vázquez e Hirving Lozano, provenientes del fútbol italiano, fueron privados de realizar el viaje con el equipo dirigido por Gerardo Martino debido a que sus equipos alegaron que necesitaban tiempo de adaptación con ellos. Vázquez fue recientemente fichado por el Genoa, mientras que el Chucky tuvo cambio de técnico en el Napoli.

El regreso más esperado fue el de Raúl Jiménez. El futbolista de los Wolves no recibía un llamado desde noviembre del 2020, cuando México enfrentó a los Países Bajos y Japón. La razón de su no convocatoria se dio por la fractura de cráneo que sufrió a finales de ese mismo mes y en septiembre del 2021, el equipo inglés decidió no permitirle su asistencia a la Selección por las restricciones sanitarias que mantienen en Gran Bretaña.





*Información en desarrollo