Mariana Arceo acusó a la Conade por la escandalosa reducción de su beca deportiva

Mariana Arceo aseguró que su beca se vio reducida en un 83% (Foto: Instagram@marianaarceogutierrez)

La pentatleta mexicana Mariana Arceo se dijo insatisfecha luego de que la beca que le otorgaba la Conade fuera reducida considerablemente. Arceo obtuvo el lugar número 16 en su disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pese a haberse colocado como una de las mejores, el presupuesto que era destinado para su preparación fue reducido a más de la mitad.

“Desafortunadamente soy una de las atletas afectadas, mi beca se redujo a un 83 por ciento y es una cantidad demasiado grande. No entiendo muy bien el por qué y supongo que fue debido a que el fideicomiso (Fodepar) se terminó, pero nos están afectando bastante a los deportistas y se está viendo un retroceso en el deporte con esto”, declaró para Milenio.

Asimismo, la atleta mexicana señaló que el dinero que le otorgan únicamente le sería útil para la gasolina, más no para todos los gastos que requiere para seguirse preparando en su disciplina. Aunque aclaró que eso no significa que su retiro esté cerca:

“A números fríos me dijeron que la cantidad que iba a recibir sería de seis mil pesos, y en mis condiciones ese dinero podría apoyar para la gasolina y no para otras cosas. El que solo reciba ese dinero no significa que me vaya a retirar porque anteriormente llegué a los Juegos Panamericanos con el apoyo de la Sedena y cuando me empezó a apoyar la Conade se comenzaron a dar grandes resultados como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y el oro en el Mundial, es decir, se vio la diferencia de mi rendimiento cuando hay apoyos”.

Mariana Arceo Gutierrez (Foto: Instagram@marianaarceogutierrez)

“Somos los únicos que estamos recibiendo el recorte y siento que todo los de la administración están recibiendo lo mismo. Si es algo feo porque no es un año fácil para nadie”, remató.

Información en desarrollo*