Cuando el Doctor García engañó a Martinoli con André Marín

André Marín, Luis García y Martinoli trabajaron juntos en TV Azteca (Foto: Instagram/@andremarinpuig/@cmartinolimx)

La imagen de André Marín dentro de TV Azteca no es del agrado de todos los integrantes de Azteca Deportes ya que luego de la polémica entre Marín con José Ramón Fernández, que terminó con la salida de Joserra del canal, el resto de los colaboradores del canal dejaron de confiar en André Marín, entre ellos está Christian Martinoli.

Martinoli y Marín no son tan cercanos, pues llegaron a discutir por cubrir los juegos de la Liga MX, por lo que su relación únicamente fue profesional y cuando André salió de la televisora de Ajusco, Martinoli prefirió evitarlo.

Sin embargo, uno de sus compañeros más cercanos, Luis García, llegó a tener encuentros con él y saludarlo, hecho que incomodó a Martinoli. En uno de sus habituales programas en YouTube llamado Farsantes con gloria, el Doctor García contó cómo fue la ocasión en la que “engañó” a Christian Martinoli y prefirió compartir un lugar fuera del canal con André Marín.

Luis García y André Marín fueron amigos (Foto: Instagram/@garciaposti)

Todo ocurrió en 2019. En un viaje rumbo a una transmisión, el habitual equipo de comentaristas entró en la dinámica de contar anécdotas para pasar el rato y en una intervención del Doctor García confesó que recientemente se había encontrado con André Marín en un parque de diversiones.

La sorpresa de Martinoli dio paso a burlas por parte de Luis Roberto Alves Zague y Francisco Chacón pues saben que el fanático del Toluca no puede ver al comentarista de Fox Sports ni en pintura. Luis explicó que en cuanto él vio a su ex compañero de trabajo, decidió acercarse a él para saludarlo e incluso darle un abrazo.

“Ayer estuve con André Marín en SkyZone y estaba su esposa”, reveló. Después dio detalles de cómo ocurrió aquel encuentro; “estaba festejando a su hijo André y yo a mi hija Roberta. Y me acerqué, nos abrazamos, mi ‘mami’ y yo, le dije ‘¿Cómo estas?’, él un poco rígido pero nos abrazamos”, detalló.

Luis García contó que abrazó a André Marín (Foto: YouTube/@Dr. García)

La reacción de Martinoli fue de sorpresa ya que no podía creer la confesión del Doctor García a pesar de que ya conocía las diferencias entre Martinoli y Marín. Además añadió que también saludó a la esposa del ex colaborador de Azteca Deportes y al resto de la familia.

“Él no me quería abrazar, pero yo lo abracé”, recalcó Luis García y también apuntó que no le mandó saludos a Christian Martinoli. De inmediato, el creador de la frase “por el amor de Deus” mostró su inconformidad y gritó “¡Pinche cínico que eres!, no ma*** güey”.

Christian no pudo aguantar y reprochó la actitud del Doctor García y lo llamó “mala cara” frente a todos: “No mam*** cabrón, ¿Abrazar a Marín?, eres un pinche triple cara cabrón. No, no, no ma***s”.

En cuanto al trabajo de Luis García y Martinoli, Marín llegó a afirmar que fue el creador de la dupla y se molestó por la forma en cómo creció el equipo de comentaristas (Foto: Instagram/@garciaposti)

Para agregar más tensión a la anécdota, García Postigo contó que no era la primera vez que se lo encontraba y que lo saludaba. A pesar de conocer la rivalidad que hubo entre Martinoli y Marín, él ignoró esos detalles y fue cortés con el ex integrante de Azteca Deportes.

De acuerdo con diferentes testimonios de Antonio Rosique y el propio Martinoli, catalogaron a André Marín como alguien egoísta. El propio Toño contó a TV Azteca los problemas que vivió con él y cómo buscaba sobresalir antes que sus compañeros.

En cuanto al trabajo de Luis García y Martinoli, Marín llegó a afirmar que fue el creador de la dupla y se molestó por la forma en cómo creció el equipo de comentaristas y no le era reconocido su esfuerzo. Por cuestiones laborales, Christian y Marín no fueron muy cercanos y vivieron incómodas situaciones. Mientras que García mantuvo su amistad con él hasta que decidió terminarla.

