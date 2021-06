Por qué Luis García terminó su amistad con André Marín

Luis García y André Marín fueron amigos en TV Azteca (Foto: Instagram@garciaposti)

Una de las rivalidades más recordadas de la televisión deportiva es la que se suscitó en el interior de la televisora del Ajusco con el equipo de deportes; las traiciones y enemistades causaron que los comentaristas deportivos tuvieran rupturas en sus relaciones. El principal afectado fue José Ramón Fernández ya que tuvo que renunciar a la empresa.

El resto del equipo vivió diferentes situaciones posteriores que se fueron complicando, principalmente con André Marín, a quien se le conoce como el causante de las discusiones en Azteca Deportes.

Uno de ellos fue Luis García Postigo, quien a pesar de haber mantenido una relación cercana con Marín terminó por distanciarse y romper todo tipo de relación con el actual comentarista de Fox Sport. A pesar de que al inicio de la carrera del Doctor García como comentarista, André fue pieza clave para apoyar al ex jugador, la amistad se acabó y actualmente están distanciados.

Martinoli y Luis García tuvieron discusiones con André Marín (Foto: Facebook@Luis García Postigo)

Con el paso del tiempo, el propio Luis García se ha animado a contar su versión de las causantes que lo llevaron a romper relación con el comentarista deportivo. Recientemente en el programa de YouTube Dos Tiempos con Toraño conducido por Ángel García Toraño, el ex delantero de Pumas dio los detalles del por qué terminó su amistad con Marín.

Empezó por explicar que es una persona que defiende sus ideales y a pesar de tener un carácter fuerte, jamás llegó a protagonizar grandes peleas, sin embargo, aceptó que con Marín sí llegó a discutir por asuntos de trabajo.

Una vez que José Ramón dejó la televisora y el puesto de director de la sección quedó libre, así que André Marín asumió diferentes responsabilidades de las coberturas por lo que empezó a tomar un papel de jefe dentro del grupo de sus compañeros.

El "Doctor" confesó que los problemas se fueron dando y ambos decidieron no ser más amigos (Foto: Instagram@garciaposti)

En diferentes ocasiones Chistian Martinoli comentó que esa superioridad empezó a causar roces con el resto de colaboradores y, principalmente Martinoli no congeniaba con él. La pareja de sarcásticos narradores empezaron a tomar fuerza en el canal, hecho que incomodó al propio Marín.

Según explicó Luis García, fueron ocurriendo distintas diferencias laborales y como el Doctor García no tiene paciencia para tolerar injusticias o favoritismos llegó a reclamarle a Marín, por lo que argumentó que fue una cuestión de ambos, pues Marín ya no soportaba a García y de igual forma el ex futbolista ya no congeniaba con el periodista.

“Yo tenía una gran relación con Marín, penosamente ya no somos amigos, ya no nos hablamos. Yo creo que fue por los dos, pues hicimos cosas. Siempre ha creído que cuando una relación laboral, matrimonial, personal se rompe pues aquí no es la novela de TV Azteca o de Televisa donde está el malo o la mala, siempre hay dos posturas que deciden no continuar”, explicó a García Toraño.

Actualmente André Marín colabora con Fox Sport (Foto: captura de pantalla YouTube El Canal de Javier Alarcón)

Otro de los problemas que generó distanciamiento entre ambos conductores se debe a que André Marín empezó a molestarse con las transmisiones de la dupla Martinoli - García, pues una vez que Joserra dejó el canal, ambos tuvieron más libertad para expresarse libremente en las transmisiones.

Su popularidad empezó a llamar la atención del público, pero para Marín fue objeto de “celos”, ya que según el propio Antonio Rosique contó a Venga La Alegría que el actual panelista de Fox Sport es una persona envidiosa.

“Hay gente que no quiere que crezcas, gente que le da miedo que tú crezcas o con gente que no se ha preparado como tú te has preparado y que no quiere que subas, o con gente que no ve el valor que puedes aportar a un equipo de trabajo; y el que no entendió que todos tenían que brillar, lo fueron haciendo a un lado del grupo, eso fue lo que hicimos nosotros. Aquel que no juega, que te pone piedras, que no quiere ver que crezcan”, mencionó Rosique sobre sus pleitos con Marín.

SEGUIR LEYENDO: