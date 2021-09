Así defendió Santiago Solari a América ante su mala racha sin ganar

Pese a todo, Solari se mantiene en la cima del torneo (Foto: José Méndez/EFE)

América no logra levantar el vuelo desde que cayó 3 a 1 contra Toluca en la jornada nueve. Ambos sectores, el defensivo y el ofensivo han mostrado carencias en estas ultimas fechas. Hablando específicamente del ataque, ni Henry Martín, ni Roger Martínez ni Federico Viñas han podido marcar en los últimos dos duelos, y el balance de estos arietes juntos apenas llega a los tres tantos en toda el Grita México 2021 (2 Martínez, 1 Martin, 0 Viñas).

Ante tal situación, el estratega, Santiago Solari habló en conferencia de prensa al respecto después del empate a un gol contra Pachuca.

“Ya anotarán. Son todos buenos futbolistas, grandes jugadores. Tienen sus oportunidades y marcar hacer diferencia, pero generar y que las tengan me tranquiliza, pero tranquiliza más que entre la pelota y te lleves los puntos. Me gustaría destacar el esfuerzo del equipo”.

Las Águilas se mantienen en el liderato del Apertura 2021 y podrá cerrar la jornada 11 como el mandamás, sin embargo sus competidores cada vez están más cerca: Rayados y Toluca suman 20 unidades, solamente dos menos que los Azulcremas; en caso de una derrota o empate contra Pumas, América “dejaría libre” la posibilidad para que exista un nuevo líder.

Roger Martínez no ha podido pesar de la forma que se espera en el ataque azulcrema (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

Evidentemente, las críticas y señalamientos a la escuadra dirigida por Solari no se han hecho esperar, David Faitelson por ejemplo, señaló que este América le aburría y que estaba sobrevalorado como líder.

“Perdónenme ustedes, pero a mi, el líder América me aburre…El América es un líder sobrevalorado...”, expresó el periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Como los señalamientos no han sido espontáneos, sino que llevan una historia de semanas atrás, el técnico argentino contestó de forma general a aquellos detractores. “Seguimos líderes y si seguimos líderes es porque el torneo es complicado y todos tienen jornadas difíciles, pero trabajaremos para el próximo juego. Generamos, pero no concretamos y el partido fue duro, igual que fue duro todo el campeonato, así como lo han sido todos los equipos”, afirmó Solari argumentando que el club no está exento de un mal momento.

Córdova ha sido criticado en las fechas más recientes debido a su bajón de juego (Foto: Instagram/@cordovar97)

Otro de los que han sido cuestionados es el nuevo número 10 de las Águilas, Sebastián Córdova, quien no ha pesado en la producción de juego ofensivo, una de sus principales virtudes. “No es el futbolista que todo mundo sabemos que puede ser determinante. Que le dieron la camiseta 10 del América que pesa y que parece que le está pesando demasiado en esta parte de su trayectoria”, fueron las palabras de Faitelson en ESPN.

América encarará en la jornada 12 ante un club con el que mantiene una de las rivalidades más añejas: Pumas. El domingo 3 de octubre, los de Coapa recibirán a los felinos en el Estadio Azteca en un duelo que garantiza emociones. El margen de error cada vez es más angosto y el tiempo para corregir y mejorar también se acorta; su pase a la liguilla o repechaje es casi seguro, pero si Solari y el plantel desean ser un real contendiente al título deberán trabajar más.

América rompió una racha institucional a nivel defensivo, el no recibir más de tres goles en ocho jornadas; llegó Toluca y pulverizó ese récord con tres tantos en 90 minutos. Debe regresar a esa solidez para poder competir seriamente contra equipos como Toluca, Rayados o el propio San Luis (en caso de que los enfrente en liguilla o repesca) ya que son las tres delanteras más letales de la liga mx actualmente.

