Por qué Héctor Herrera podría llegar al Milán de Italia

El Milán de Italia estaría interesado en hacerse de los servicios del mediocentro del Atlético de Madrid (Foto: Juan Medina/REUTERS)

La novela del mercado de fichajes entre los mexicanos y el AC Milán acaba de dar un giro inesperado. Todo parecía indicar que Jesús Manuel Tecatito Corona llegaría al conjunto italiano proveniente del Porto de Portugal; sin embargo, finalmente no se logró concretar el traspaso y todo quedó en acercamientos. Ahora, la opción para llegar al club de San Siro seria el mediocampista Héctor Miguel Herrera.

La información del intereses del conjunto Rossonero por HH ha comenzando a circular en diversos medios del futbol europeo. Estos rumores se dieron debido a la necesidad del equipo de Milán por cubrir la zona media del campo, la cual quedó sin pocas variantes de recambio después del cierre del periodo de traspasos.

Precisamente en el reciente mercado también se habría informado de la posibilidad de que Herrera llegará a la Roma del mismo país. El club dirigido por el portugués José Mourinho se planteó el nombre del mexicano como opción de refuerzo. A pesar de que se especularon ciertos acercamientos entre los equipos relacionados, nada terminó por plasmarse de manera oficial.

Herrera ha llamado la atención de diversos clubes debido a su calidad en el centro del campo (Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS)

La opción de Herrera sería aún más vistosa para los italianos debido a que el contrato del mexicano se encuentra próximo a terminar. El futbolista que actualmente milita en la primera división de España podría negociar su llegada con los milaneses de forma libre para comenzar a disputar el Calcio a partir de la temporada 2022-2023.

Conscientes de esta situación la dirigencia del Atlético de Madrid se encontraría dispuesta a vender a HH desde la ventana invernal de fichajes para obtener al menos alguna cantidad de dinero por la partida del seleccionado Tricolor. Esto trascendió gracias a la información de Gol Digital, medio que hizo pública la intención de los Colchoneros por soltar a Herrera.

La oferta que el conjunto madrileño aceptaría seria por una cantidad aproximada a los 3.5 millones de euros. La salida de Héctor Miguel podría no significar una ausencia significativa en la plantilla del Cholo Simeone debido a la cantidad de futbolistas de calidad con los que actualmente cuenta el argentino. Marcos Llorente, Koke Resurrección y recientemente Rodrigo De Paul generalmente se mantienen como las primeras opciones por delante del mexicano.

Herrera llegó a los Colchoneros en el 2019 procedente del Porto de Portugal (Foto: Twitter/@HHerreramex)

Además, a pesar de salir campeón durante la más reciente edición de la liga española, la participación de Héctor Miguel a lo largo de la campaña no llegó a ser la esperada por él. Entre lesiones que lo alejaron de las canchas por algunos semanas y decisiones técnicas por parte del entrenador Diego Pablo Simeone, Herrera no logró consolidarse como referente en el once titular del equipo de Madrid.

La competencia para el jugador de 31 años también esperaría en su arribo a Italia. El conjunto de Milán tiene en su plantel nombres como Sandro Tonalli, Tiemoué Bakayoko o Franck Kessié, futbolistas que se desempeñan en el mismo sector del campo que Herrera. Sin embargo, la idea de la directiva seria apuntalar el fondo del banquillo y encontrar soluciones a los problemas que se puedan ir presentando en el camino de la liga y las competencias europeas.

El nacido en Tijuana ha disputado 304 partidos en el fútbol del viejo continente, incluidos partidos de liga, copa y UEFA Champions League. Con los Dragones del Porto logró contribuir con 35 anotaciones, mientras que con los Colchoneros solo ha conseguido marcar gol en una ocasión. También ha aportado 39 asistencias para sus compañeros en España y Portugal.

