Los mejores memes de la transmisión del Pollo Ortiz y Marion Reimers en Champions League

La afición mexicana no se ha encontrado del todo satisfecha con el trabajo de Marion Reimers en los partidos de la Champions (Foto: Instagram/@lareimers)

Uno de los partidos más esperados durante la fase de grupos de esta edición de la UEFA Champions League fue eclipsado por temas relacionados a la transmisión del encuentro. La plataforma TNT Sports México será la encargada de compartir para el público mexicano toda la actividad del torneo más importantes del futbol europeo, sin embargo, hasta el momento la recepción de los usuarios no ha sido del todo placentera.

Este miércoles se disputó el duelo entre los dos clubes más poderosos del momento en las grandes ligas de Europa: Paris Saint Germain y Manchester City. El conjunto parisino con su tripleta espectacular de Messi, Mbappe y Neymar recibieron la visita de Pep Guardiola y compañía en la segunda fecha de esta temporada de Champions.

El marco a todas luces se vislumbraba como perfecto para disfrutar de una gran tarde de espectáculo entre semana con el mejor futbol del mundo observando a las grandes estrellas, pero, un tema ajeno al partido se llevó algunos de los reflectores. Los comentaristas Marion Reimers y Raoul Pollo Ortiz recibieron fuertes críticas y quejas por parte de los televidentes luego de su manera de transmitir el partido.

Los usuarios de la plataforma se mostraron descontentos con los comentaristas del partido (Foto: Captura Twitter)

Los usuarios no dejaron pasar la ocasión para expresarse mediante redes sociales con divertidas imágenes y videos haciendo alusión a su inconformidad.

Desde momentos antes del partido cuando se supo quienes serían los encargados de narrar el partido, los fanáticos comenzaron a hacer notar su descontento con publicaciones en Twitter. Algunos incluso hicieron alusión a preferir destruir su pantalla de televisión antes que sentarse a observar el partido con los comentarios de Reimers y Ortiz.

Las imágenes y videos cómicos sobre la transmisión no se hicieron esperar en redes sociales (Foto: Captura Twitter)

Las críticas hacia la narración y manera de analizar los partidos por parte de Marion Reimers ya había sido señalada de forma negativa en ocasiones anteriores. La primera de estas veces sucedió durante una de las transmisiones de la Bundesliga alemana por la señal de Fox Sports, ex empresa de la presentadora y comentarista. La situación tomó gran revuelo debido a que los seguidores no estuvieron de acuerdo en que La Reimers narrara una parte del encuentro del futbol Bávaro.

En repetidas ocasiones se ha solicitado el cambio de narradores en la transmisiones de TNT Sports México (Foto: Captura Twitter)

Conforme el partido transcurría los comentarios se fueron haciendo más constantes en los medios digitales. Muchos exigieron a la plataforma cambiar a los narradores para los próximos encuentros de la Champions League. Estas peticiones ya se habían hecho presentes desde el comienzo de esta edición del torneo europeo.

“Algunos de ustedes ya lo sabían y finalmente ya se puede confirmar, he sido contratado por TNT Sports México. Me uno a la familia para transmitir el mejor futbol del mundo y con un equipo realmente extraordinario. Obviamente el estar en el proyecto más ambicioso de Latinoamérica a nivel de deportes me llena de orgullo y es una gran responsabilidad”, fue lo que el Pollo Ortiz expresó mediante sus cuentas oficiales algunas semanas atrás.

Uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Champions fue eclipsado por la narración de la plataforma (Foto: Captura Twitter)

Anteriormente, durante el encuentro de la Supercopa de la UEFA , TNT Sports fue duramente criticado debido a los encargados de narrar y comentar el partido para Latinoamérica. Marion Reimers, Ricardo Murguía y Luis el Matador Hernández no agradaron del todo al público que se dio cita para observar el partido del futbol europeo.

La última adquisición del medio y una de las más sonadas en esta reestructura ha sido la de Raoul Ortiz, a pesar de que el narrador también ha vivido momentos polémicos ante la aceptación de su trabajo entre los aficionados.

