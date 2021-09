“Ya llegó por quién lloraban”: el Pollo Ortiz anunció su regreso a la narración con una nueva empresa

Raoul Ortiz entró al mundo de las transmisiones deportivas de la mano del Draft de Voces de televisa (Foto: Instagram@raoulpolloortiz)

El narrador de futbol, Raoul Ortiz, fue anunciado como nuevo miembro del equipo de transmisiones de TNT Sports México. El medio deportivo dio la bienvenida a su nuevo integrante mediante una publicación en redes sociales. Después del anuncio oficial, el Pollo compartió unas palabras acerca de su nuevo reto próximo a comenzar.

“Algunos de ustedes ya lo sabían y finalmente ya se puede confirmar, he sido contratado por TNT Sports México. Me uno a la familia para transmitir el mejor futbol del mundo y con un equipo realmente extraordinario. Obviamente el estar en el proyecto más ambicioso de Latinoamérica a nivel de deportes me llena de orgullo y es una gran responsabilidad”, fue lo que el comentarista expresó mediante un video en Twitter.

El Pollo Ortiz se había encontrado fuera de México luego de su salida de Televisa Deportes, sin embargo, nunca se alejó del área relacionada al futbol. “Tranquilos, ya llegó por quien lloraban, después de un par de años fuera del país. Estoy muy muy contento y ya estoy esperando sus comentarios buenos malos y regulares. Vengo dispuesto a disfrutar, a pasármela bien, a entretenerme y a que pasen un grato momento”, añadió.

El medio deportivo le dio la bienvenida al Pollo Ortiz a través de sus redes sociales (Foto: Captura Twitter)

El narrador se posicionó en el foco de los medios televisivos nacionales luego de su participación en el Draft de Voces organizado por Televisa Deportes en el año 2010. Raoul fue el ganador del concurso gracias a su característica manera de narrar las acciones de los partidos, por lo que fue incluido de manera oficial en el equipo de la famosa televisora.

Para el Mundial de Sudáfrica 2010 recibió su primera oportunidad de narrar un encuentro importante, a pesar de que en su mayoría, el trabajo realizado por el Pollo en esa cobertura fue como reportero. Posteriormente su compañero Andrés Vaca entró al equipo de la misma forma, con lo que se posicionaron como dos de las voces más prometedoras en los medios mexicanos.

En el año 2019, la televisora anunció su conjunción con Univisión Deportes, para dar pie a una nueva etapa conocida como TUDN. Con esta estrategia, algunos de los comentaristas deportivos vivieron su salida de este medio. El Pollo Ortiz fue uno de los despidos más sonados, debido a que se trató de uno de los integrantes más jóvenes que ya no formarían parte del nuevo proyecto.

El Pollo Ortiz volverá a narrar partidos en México después de dos años de ausencia (Foto: Twitter/@RaoulPolloOrtiz)

Posterior a su despido, Ortiz indicó que no recibió muchos detalles acerca de las razones que provocaron su salida. Sin embargo, también agradeció la oportunidad que la televisora le había brindado. En su momento, el narrador fue posicionado como la competencia directa de Christian Martinoli, otro de los personajes más reconocidos de las transmisiones del futbol mexicano.

TNT Sports México será la señal encargada de transmitir los partidos de la UEFA Champions League, competencia próxima a comenzar. El Pollo ha sido uno de los nuevos integrantes que el medio a anunciado en los días recientes para formar parte del equipo de transmisión.

Anteriormente, durante el encuentro de la Supercopa de la UEFA , el medio fue duramente criticado debido a los encargados de narrar y comentar el partido para Latinoamérica. Marion Reimers, Ricardo Murguía y Luis el Matador Hernández no agradaron del todo al público que se dio cita para observar el partido del futbol europeo.

TNT Sports comenzó las transmisiones del futbol europeo con Marion Reimers y Luis Hernández como parte de su equipo (Fotos: Instagram @lareimers / @elmatadorpr15)

Se ha especulado que estos comentarios negativos provocaron que TNT Sports se diera a la tarea de buscar más opciones para narrar y comentar los partidos de la Champions. La adquisición más sonada en esta reestructura ha sido la de Raoul Ortiz, a pesar de que el narrador también ha vivido momentos polémicos ante la aceptación de su trabajo entre los aficionados.





