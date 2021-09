David Faitelson señaló al América por manipular el arbitraje en la Liga MX

David Faitelson y Ricardo Peláez (Foto: ESPN/Cuartoscuro)

Una nueva polémica en torno al arbitraje del futbol mexicano vio luz en días recientes, pues en una charla con el periodista David Medrano, el exárbitro Roberto García Orozco aseguró que durante su periodo de actividad pudo corroborar la influencia que el Ricardo Peláez y el Club América tenían sobre la designación de los silbantes en los partidos. A David Faitelson no le pareció extraño y aseguró que la conducta ha estado presente desde antes que el personaje señalado fuera presidente deportivo de las Águilas.

“Se extrañan ahora algunos de que el América haya influido en designaciones arbitrales. ¡Por favor! Lo viene haciendo antes y después de Ricardo Peláez. El arbitraje tiene hoy como presidente a un ex empleado de la empresa que es dueña del América”, se expresó por medio de su cuenta de Twitter luego de que se dieran a conocer las sensibles declaraciones de García Orozco.

Si bien no mencionó un nombre en específico, existen dos personajes al interior de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que actualmente ocupan un cargo relevante y tiene antecedentes de haber trabajado en la empresa Televisa. El primero de ellos es Yon de Luisa, quien funge como presidente de la institución y ocupó varios cargos tanto en la corporación de Emilio Azcárraga como en el Club América.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, tuvo un antecedente en la empresa Televisa (Foto: José Méndez/EFE)

El presidente se integró en el año 2005 al Grupo Televisa como vicepresidente deportivo del América. Seis años más tarde asumió como presidente operativo del equipo y uno después como director del Comité de fútbol de la empresa. También fue vicepresidente de Eventos Especiales y Deportivos. En el año 2018, tras la salida de Decio de María, ocupó el cargo que conserva en la actualidad.

Otro de los personajes que ha estado involucrado con la empresa propietaria del Club América es Arturo Brizio Cárter. El presidente de la Comisión de Árbitros es un rostro más visible toda vez que llegó a participar como analista deportivo en diversas transmisiones y programas de Televisa Deportes. Por ello, los antecedentes y puestos actuales de ambos personajes han sido señalados por Faitelson como pruebas de la injerencia de Televisa en la FMF.

La cadena Azteca Deportes, en Los Protagonistas, mostró un fragmento de una charla que David Medrano sostuvo con García Orozco, Paul Delgadillo y Francisco Chacón. En el espacio, los tres recordaron algunos pasajes y anécdotas de su paso como silbantes de la Liga MX, pero resaltó el señalamiento que hizo el primero de ellos.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF, también tuvo relación con la empresa propietaria del América (Foto: Cuartoscuro)

“De algo estoy seguro. Yo tuve dos partidos bravos con América. En unos cuartos de final contra Pachuca, donde le marcó un penal a Pablo Aguilar, y después a Samudio en Monterrey en una semifinal. Pasó el tiempo, dejé de arbitrar al América, pero luego me designan a un León contra América. De repente me hablan y me dicen ‘no vas, estamos viendo situaciones del VAR y vamos a poner a otro’. Después pedí una explicación y me dicen ‘es que hablaron por teléfono’, era Ricardo Peláez”, reveló.

Las dos decisiones que citó en su testimonio perjudicaron al equipo de Coapa en el Clausura 2015 y el Clausura 2016, respectivamente. Ambas ocasiones fueron cruciales pues derivaron en la eliminación de los capitalinos. En ese sentido, el antecedente habría sido suficiente para que en América dieran la instrucción de no permitirle ser juez en ningún otro encuentro donde participara el equipo.

Al respecto, David Faitelson sentenció que “el arbitraje en el fútbol mexicano nunca ha sido totalmente independiente. Depende de la Federación Mexicana de Futbol y sabemos quién manda o quién tiene la influencia sobre ese organismo. Si algunos creen que todo es bueno y transparente son muy inocentes o, de plano, muy...”.

SEGUIR LEYENDO: