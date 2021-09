Tensión total en la Fórmula 1: Lewis Hamilton esquivó las acusaciones de Red Bull y apuntó contra la maniobra de Verstappen en el accidente entre ambos

Lewis Hamilton en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Rusia (Foto: REUTERS)

La temporada de Fórmula 1 está en su pico máximo de interés con el enfrentamiento mano a mano entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Durante el último Gran Premio de Italia, un incidente dejó fuera de la carrera a ambos protagonistas y encendió aún más la confrontación entre Mercedes y Red Bull. Luego de dicha carrera, el británico acusó dolores en el cuello y poco tiempo después apareció en la Met Gala celebrada en Estados Unidos, lo que despertó sospechas desde la escudería rival.

Helmut Marko, actual asesor del equipo de la bebida energética, aprovechó la ocasión para dudar de la credibilidad de Hamilton. “El incidente, ciertamente, no puso en peligro su vida. Si hubiera un dolor de cuello realmente grave o algún problema, no habría estado en Nueva York al día siguiente con el atuendo tan divertido con el que apareció. Si alguien realiza un vuelo de siete horas con el cuello lesionado después de un incidente como ese, no pudo haber sido tan grave”, disparó el dirigente austriaco en charla con la ‘n-tv.’ de Alemania.

En la antesala del Gran Premio de Rusia del próximo fin de semana, Lewis respondió los cuestionamientos. “No escucho a ese individuo. Es natural que cuando un coche cae sobre tu cabeza tengas algún tipo de molestia. Como dije entonces, sentí un poco de dolor después de la carrera y fui a que me revisaran. No dije que me estuviera muriendo. Por supuesto, era consciente de que en una milésima de segundo puede pasar cualquier cosa. Y por eso me sentí agradecido de no haber salido malherido”, explicó en conferencia de prensa previa al GP de Rusia.

Un día después de la carrera en Monza, el británico apareció en Nueva York para la Met Gala (Foto: REUTERS)

Para cerrar las declaraciones, agregó detalles respecto de su tratamiento para recuperarse tras ser golpeado por la rueda del vehículo de Verstappen: “He trabajado mucho con mi entrenadora Ángela: yoga, masajes, acupuntura y también entrenamiento de fuerza, estoy perfectamente”.

Los coletazos del accidente todavía sobrevuelan en el aire y Lewis hizo su análisis de lo sucedido en la pista italiana semanas atrás: “Ningún piloto se detiene en la batalla, nunca sucederá. Yo nunca lo hice, pero también debes ser inteligente para comprender que hay un momento en el que no puedes tomar una curva, y se trata de asegurarte de que vives para luchar en la siguiente. Y es realmente a través de la experiencia como encuentras ese equilibrio, y sabes que no todo se gana en una curva. Está luchando por su primer campeonato, tiene tanta hambre y deseos, está experimentando otros tipos de emociones. Espero que no haya más accidentes de aquí a fin de año“.

El múltiple campeón británico aseguró que aunque Max lo negará, seguramente está conviviendo con mucha presión: “Va a ser emocionante este fin de semana. No será tan fácil ahora, tenemos un competidor fuerte este año que está igual que nosotros, si no más fuerte. Y podría llover también, según apuntan las previsiones. Obviamente, él no lo admitirá, y no voy a hacer una suposición, pero recuerdo cómo fue cuando tuve mi primera lucha por el título y definitivamente va aumentando. Fue difícil. Fue intenso. Pasé por muchas emociones diferentes, y no siempre lo manejé de la mejor manera. Y eso es de esperar. Hay mucha presión: estás trabajando en un gran equipo. Hay muchas expectativas y presión, porque el deseo de ganar es enorme. Así que empatizo con Max y lo entiendo. Pero sé que seguiremos creciendo a partir de esto”.

El golpe del neumático de Verstappen sobre el casco de Hamilton

SEGUIR LEYENDO: