Sin comprobante de vacunación no se podrá ingresar al GP de México de la Fórmula 1

(Foto: REUTERS/Andres Stapff)

A casi un mes para que se lleve a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, los organizadores de la F1esta mexicana compartieron una serie de reglas y condiciones para el público que asistirá a la carrera del máximo circuito de velocidad.

Cabe recordar que en la capital mexicana el número de contagios se mantiene en una tasa constante, por lo que los organizadores del evento de Fórmula 1 en México informaron sobre algunas reglas que deberán de cumplir todos los asistentes al Gran Premio.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter publicaron las condiciones con las que debe de cumplir cada persona que ingrese al evento, la primera de ellas es que se solicitará el comprobante de vacunación que avale el portador del documento que cuenta con el sistema completo de vacunación contra el coronavirus.

Si no se presenta en el ingreso al autódromo, no se le permitirá el ingreso pues será uno de los requisitos para proteger la salud de todos los asistentes al evento. En caso de no tener alguna vacuna o no cumplir con el esquema completo de inoculación se podrá presentar una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo.

Cabe destacar que el GP de México detalló que los requisitos de salud serán requeridos para todos sin importar su edad. A partir de los 4 años, los menores de edad podrán ingresar al evento con su boleto individual.

“Para acceder a la carrera, sin importar la edad, será indispensable contar con boleto de acceso y llevar un comprobante oficial de vacunación preventiva de COVID-19″, se lee en el comunicado.

Para el caso de los menores de edad, se podrá presentar una prueba negativa al coronavirus acompañada de alguna identificación emitida por alguna institución pública o privada; si es el caso en donde ya cuente con la vacunación, podrá presentar el comprobante junto con el documento que identifique al menor.

En cuanto a la prueba de SARS-CoV-2 tendrá que ser con una vigencia de tres días anteriores a la carrera. Las fechas para la Fórmula 1 en México son el día viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre del año en curso.





*Información en desarrollo