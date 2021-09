“Sería un fantástico presidente”: el sarcástico mensaje de David Faitelson a Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco y Faitelson han protagonizado distintos momentos polémicos dentro del futbol mexicano (Foto: Cuartoscuro/Twitter@alpiedeldeporte)

La figura de Cuauhtémoc Blanco sigue dando mucho de qué hablar en los medios deportivos mexicanos, a pesar de que su carrera futbolística terminó hace ya más de cuatro años. El ex jugador del América se ha visto inmerso en polémicas de forma constante debido a sus opiniones y declaraciones, sobre todo desde su llegada a la política. El “10″ fue electo gobernador del Estado de Morelos en el año 2018.

Con la vista en el futuro, el Cuauh comentó en entrevista para ESPN que estaría pensando en regresar al futbol mexicano como entrenador o incluso como presidente de las Águilas. “Algún día, algún día regresaré. No sé, me encantaría ser entrenador, esa era la idea y mira dónde me metí, pero en lo cual estoy muy contento y muy feliz porque también aquí hay manera de cómo ayudar a la gente, pero sí, algún día me encantaría entrenar al América”, expresó.

“Algún día me encantaría, ¿por qué no?, entrenar a la Selección Mexicana y algún día ser presidente del América”, indicó Cuauhtémoc respecto a sus planes a mediano plazo luego de culminar su trayectoria dentro de la política en México.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para el polémico David Faitelson, quien arremetió contra el ex jugador con un burlesco comentario mediante sus redes sociales. “Cuauhtémoc Blanco seria un fantástico presidente del América... Atte. el pueblo de Morelos”, señaló el comentarista en su cuenta de Twitter.

El objetivo y significado de este comentario podría no quedar del todo claro, sin embargo, debido a los antecedentes entre ambos personajes, todo parecería indicar que no se trataría de un señalamiento de forma amistosa por parte del analista. En distintas ocasiones se pudo saber la existencia de cierta enemistad entre el ex jugador y el periodista, misma que habría iniciado mucho tiempo atrás.

La rivalidad entre el analista y el ex jugador tuvo su momento más álgido el 8 de marzo de 2003 en un partido entre América y los Tiburones del Veracruz. En el marco del Estadio Luis Pirata Fuente ambos equipos registraron un altercado tanto dentro del campo como en el interior de los pasillos rumbo a los vestidores.

Aprovechando estas series de empujones y discusiones, Cuauhtémoc Blanco tomó por sorpresa al entonces reportero de Tv Azteca, propinándole un certero golpe entre la cabeza y la quijada con la palma de la mano. Un video de uno de los camarógrafos captó el momento exacto de esta agresión, la cual fue compartida a nivel nacional en todos los medios.

Distintos medios y la propia afición del futbol mexicano condenaron el acto de violencia sobre el reconocido reportero e incluso el propio club azulcrema se vio obligado a tomar cartas en el asunto para reivindicar la imagen de su delantero, quien en ese momento ya contaba con una corta experiencia en el futbol europeo.

Cuauhtémoc está posicionado como segundo máximo goleador del América con 153 goles y es recordado por muchos como uno de los últimos referentes en el nido Águila. Con la Selección Mexicana logró anotar en tres ediciones diferentes de Copas del Mundo (Francia 1998, Core-Japón 2002, Sudáfrica 2010) y también se encuentra en los puestos más altos de los máximos anotadores mexicanos. Blanco forma parte de la cabeza del gobierno de Morelos desde el año 2018 y todo parece indicar que buscaría un posible regreso triunfal al área del futbol.





