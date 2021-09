“Me quitaron todo”: el testimonio de Jesús Angulo después de ser víctima de secuestro exprés

Jesús Angulo (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Un día después de haber sido víctima de secuestro exprés y robo con violencia en el municipio de Zapopan, Jalisco, Jesús Ricardo “Canelo” Angulo se pronunció por medio de sus redes sociales para agradecer el apoyo y la atención de los aficionados que siguieron su caso de cerca. De igual forma, expresó la dificultad que le ha generado recuperar algunas de sus pertenencias y documentos, pues los sujetos que lo asaltaron únicamente abandonaron el vehículo y se llevaron el resto de las cosas.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el medallista olímpico de Tokio 2020 aclaró que tanto él como su acompañante se encuentran bien. " Muchas gracias a todos por sus mensajes y oraciones, gracias a Dios fueron puros daños materiales. Mi pareja y yo estamos bien dentro de lo que cabe y agradecidos con Dios por la bendición de estar sanos y salvos”, se lee en su mensaje.

Sin embargo, también manifestó que “al parecer voy a estar sin comer más de un mes hasta que me puedan entregar mi INE”, pues las empresas bancarias con que tiene contratadas sus tarjetas no han podido ayudarle a reponer las que le fueron sustraídas la noche del 22 de septiembre. “No quieren ayudarme a reponer mis tarjetas porque sólo cuento con pasaporte ¡ya que en el atraco me quitaron todo!”, expresó en su cuenta @jesusangulo.

