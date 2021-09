Por qué Ricardo Peláez quiere que Chivas pierda el Clásico Nacional

Ricardo Peláez preferiría que el rebaño sagrado no ganara el Clásico Nacional con el entrenador interino (Foto: Archivo)

La semana de Clásico Nacional ha sido turbulenta para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Apenas el día domingo se anunció la salida de su entrenador Víctor Manuel Vucetich, a pesar de haber conseguido un triunfo ante Pachuca ese mismo fin de semana. Por otro lado, el apremio del momento se vuelve más grande debido a que el partido contra el rival más importante de la temporada está a unos días de distancia: América.

Posteriormente se publicó la decisión de que Marcelo Michel Leaño fungiría como técnico interino para el partido contra América, situación que dividió opiniones entre la afición y los medios. Ahora, se ha especulado que en el interior de la directiva del rebaño se estaría deseando que no se logre la victoria enfrentando a las Águilas.

El polémico comentarista André Marín, señaló durante el programa de Fox Sports Radio México que, según algunas de sus fuentes, el presidente deportivo del club tapatío estaría pensando más conveniente que el próximo encuentro las Chivas sufrieran una derrota frente a su acérrimo rival. “Peláez está deseando que Guadalajara pierda el sábado, Peláez no soportaría que Leaño siguiera en el cargo de entrenador”, expresó.

Para muchos, Peláez podría trabajar de manera más relajada con una hipotética derrota en el Clásico. Pues en caso de que las Chivas logre sacar el resultado a su favor, la afición y los medios podrían meter presión para que el interinato del técnico Michel Leaño dure más de lo pensado por la directiva. “Lo que quiere Peláez es que no haya un segundo partido para Leaño”, enfatizó André Marín.

Para complementar estas declaraciones, el también comentarista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, comentó que por el momento la directiva rojiblanca no ha tenido acercamiento con ningún entrenador, sin embargo, se estaría esperando a saber el resultado del próximo fin de semana contra América para empezar a trabajar en el arribo de un entrenador oficial. “Si Leaño gana se va a quedar como interino todo el torneo y no va a haber la oportunidad de buscar técnico. Hoy no han hablado con nadie, hasta que no pase el partido del sábado veremos que sucede”, concluyó.

Las Chivas han atravesado momentos complicados en los últimos torneos dentro de la Liga MX. Los resultados no han favorecido al conjunto rojiblanco y la afición ha comenzando a desesperarse tanto con la directiva como con los jugadores. El mal funcionamiento de este torneo Grita México Apertura 2021 desencadenó en el despido del entrenador Víctor Manuel Vucetich, lo que para algunos no fue una decisión acertada debido al momento en que se dio.

Luego del pronunciamiento de la directiva donde se dio a conocer la salida de Vucetich, se tomó la decisión de que Leaño seria el responsable de tomar las riendas del banquillo rojiblanco para el Clásico, mientras se analizaban las posibles opciones para ocupar de manera definitiva el cargo de entrenador en el equipo.

Leaño ya ha formado parte de los trabajos de fuerzas del rebaño, esto le sirvió para ser nombrado como interino del primer equipo en algunas otras ocasiones. Sin embargo, únicamente cuenta con un paso por los rayos del Necaxa como currículo dirigiendo a un conjunto de primera división. Esta etapa no fue tan fructífera ni duradera pues el estratega mexicano abandonó a los Rayos después de algunos meses de estancia en el club, con resultados desfavorables.

De esta manera las Chivas disputarán el Clásico contra América el próximo sábado 25 de septiembre con un entrenador interino y un exceso de incertidumbre hacia adentro del plantel.





