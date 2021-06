Cuando Christian Martinoli fue investigado por una épica narración de Cruz Azul

Christian Martinoli, cronista deportivo de TV Azteca (Foto: Instagram/cmartinolimx)

Desde que Christian Martinoli se posicionó como uno de los narradores más populares de México, sus palabras no pasan desapercibidas en la sociedad, pues el cronista mexicano ya es una de las voces deportivas más influyentes dentro de la opinión pública mexicana y por ende carga con una responsabilidad natural de su profesión.

Esta situación no le impide emitir su juicio sin tapujos y en reiteradas ocasiones se le ha escuchado hablar y criticar a distintos protagonistas deportivos, algo que ya le ocasionó problemas de todo tipo en el pasado, incluso ante instituciones públicas de México que tocaron su puerta para lanzar una advertencia.

Fue en el 2011 cuando Martinoli y TV Azteca recibieron una llamada de atención por parte del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), luego de un incidente ocurrido en un partido de Cruz Azul, donde tras una pelea que involucró aficionados, futbolistas y cuerpo técnico, todo el panel de comentaristas se volcaron en contra de los causantes.

Christian Martinoli recibió una llamada de atención por parte de la CONAPRED luego de criticar una trifulca en el partido Morelia vs Cruz Azul del 2011 (Video:YouTube/GrabadaxXx)

Fue Christian Martinoli uno de los comentaristas que más criticó aquella histórica trifulca, en la que Christian Giménez agredió al intruso en cancha y donde Jesús Corona terminó por dar un cabezazo a un integrante del cuerpo técnico de Morelia.

El compromiso fue correspondiente a la vuelta de las semifinales del Clausura 2011, en el que Monarcas contrarrestó un 2-0 sufrido en el Estadio Azul y se impuso 3-0 en casa para sellar su pase a la gran final contra Pumas, y de paso propinarle una dolorosa remontada a Cruz Azul.

Pero el momento clave que perjudicó a Martinoli fue cuando desde las gradas, uno de los aficionados lanzó un proyectil al campo e impactó con el jugador cementero Joao Rojas, quien se dispuso a cobrar un tiro de esquina. En ese momento, Martinoli reaccionó y mencionó que la persona agresora era “un animal, descerebrado, un verdadero aborigen”.

Cristian Martinoli posando junto a una camiseta con su nombre (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

La situación se hizo más grave cuando se repitieron las imágenes en las que se observa al invasor provocando a los jugadores celestes. Antonio Rosique rápidamente mencionó “a este que se lo lleven a la cárcel y lo encierren dos o tres meses. Este no puede salir mañana con una multa de 200 pesos”. Luis García, por su parte, señaló que “no puede volver a poner un pie en un estadio este descerebrado, este animal que no entiende”, por lo que quien remató la ola de reclamos fue Martinoli: “Esto lo termina desatando un animal, un tarado, uno que se quiso hacer el bromista. Innecesario, increíble”.

Ante estas palabras, en entrevista con Lorenza García para LatinUs, el conductor mexicano explicó cómo aquella narración le causó un conflicto ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED):

“En alguna ocasión tuve un problema por una transmisión en un partido de Cruz Azul contra el Morelia en la que cometí un error. Ofrecí disculpas en la televisión, en la radio y en la prensa escrita; sin embargo, hubo gente que no le gustó lo que dije y me buscaron de una u otra manera para hacer más grande el show”.

Christian Martinoli relató cómo vivió la histórica narración en el México vs Costa Rica de 2013 (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

“Me trajeron a la gente de la CONAPRED y en algún momento hubo una instancia en la que hicieron una especie de investigación o recopilación de quejas, entonces dijeron que yo me había metido con gente con una cierta capacidad distinta. Ahí les dije: ‘ojo, yo sé quién fue, no voy a dar el nombre porque no estoy aquí para andar revelando quién dijo eso, pero evidentemente no soy yo. Acabo de tener una hija y es algo de lo que menos me estaría burlando”, afirmó Martinoli respecto a su manera de ejercer su labor como comentarista.

Finalmente la acción no pasó a mayores y todo quedó como una simple llamada de atención; sin embargo, Christian dejó en claro que había sido un momento complicado en su carrera y algo que le dejó una enseñanza grande a futuro al momento de relatar acciones.

