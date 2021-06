El día que casi golpean a Martinoli por las bromas de Luis García

Christian Martinoli y Luis García en TV Azteca (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Una de las duplas más icónicas en la televisión deportiva mexicana es la que conforman Luis García y Christian Martinoli, los comentaristas de TV Azteca que comparten micrófonos desde 2001, cuando los dos se sentaron por primera vez en una mesa de Los Protagonistas.

Tras más de dos décadas laborando juntos, las anécdotas entre los dos abundan y debido al particular sentido del humor de ambos, sus historias suelen estar llenas de diversión y curiosidades.

Entre las más sobresalientes destaca una que aconteció durante la Copa América de 2007, año en el que México finalizó en tercer lugar del torneo con Hugo Sánchez al mando y que significó un mar de anécdotas entre el equipo nacional y los medios de comunicación, quienes se hospedaron en el mismo hotel de concentración en Venezuela, país sede de aquella edición.

Martinoli y Luis García comparten micrófonos desde 2001 (Foto: Instagram@cmartinolimx)

Debido a esta cuestión, los dos comentaristas de fútbol fueron capaces de ofrecer distintas historias que ocurrieron durante aquella Copa América a través del canal de YouTube de Dr. García, en el ya reconocido programa de Farsantes sin Gloria, donde pasaron desde un supuesto espionaje a Javier Alarcón hasta las bromas pesadas que efectuaba Luis García dentro del hotel.

La historia fue platicada por Christian Martinoli y explicó que en aquel año, los dos compartieron habitación, algo no muy habitual en aquel entonces a pesar de su buena relación, por lo que todo fue parte de una experiencia distinta.

“Era un cuarto bastante amplio y fresco, pero de pronto, el doctor estaba en su momento de ocio y decía: ‘qué voy a hacer, qué voy a hacer’”, mencionó Martinoli mientras reían sobre la gran cantidad de horas que pasaban sin hacer nada. “Entonces yo veía cómo (Luis García) caminaba de un lado a otro, como enjaulado, hasta que encontró su idea”.

Mientras fue futbolista profesional, Luis García se caracterizó por ser una persona muy activa dentro y fuera de la cancha, por lo que las bromas eran pan de cada día en sus concentraciones (Foto: Instagram@ garciaposti)

“García le habló a un compañero y le dijo: ‘trae a cualquier persona, ponlo en el balcón como si lo estuvieras entrevistando y ahí lo mojo’”, platicó Christian mientras explicaba que el Doctor había encontrado una hielera y que esa iba a ser el arma que utilizaría para las bromas.

Luis García preparó el terreno, planificó su idea y aprovechó que su cuarto tenía el balcón justo arriba del de su compañero de TV Azteca, Eder, quien fungió como cómplice en todo momento.

“García ya ni sabía a quienes estaba molestando. Mojó a Barak (Fever), a Odín (Ciani) y mientras Eder le empezó a hablar a todos. A Hugo (Sánchez), hasta Justino Compeán, y ya estaba aventando cualquier cosa sin importar donde cayera”, afirmó Christian mientras platicaba la anécdota, hasta que en pleno acto descubrieron la travesura del ex futbolista del Atlético de Madrid.

Reacción de Christian Martinoli a la anécdota en la que Luis García mojó a colegas durante la Copa América 2007 (Foto: Youtube/Dr. García)

“Le gritaron desde abajo ‘¡chinga tu madre!’, a lo que el Doctor contestó espantado: ‘¡fue Martinoli! y se metió al cuarto a esconderse”. Cuando Christian preguntó a quién había mojado, Luis García respondió que a René Tovar, quien en aquel entonces era miembro del Diario Récord y que era conocido por su enemistad con Christian Martinoli.

“Entonces de pronto se escuchó tocar la puerta fuerte, me asomo y era Tovar empapado, como si lo hubieran aventado a una fosa. Él sólo estaba buscando una excusa para romperme la madre y era esa”, explicó el cronista de TV Azteca ante la risa de sus compañeros.

Debido a la tensión del momento, Christian le pidió a su compañero que saliera a arreglar el problema, ya que el perjudicado iba con toda la intención de solucionarlo a golpes. “Entonces salió García, abrió la puerta y Tovar entró gritando: ‘dónde está ese cabrón’, a lo que el ‘Doctor’ contestó: “No, tranquilo Tovar, fui yo. No me llevo contigo, me equivoqué y perdóname”.

La situación se relajó y René Tovar se retiró ante la sorpresa de que Luis García, quien era compañero suyo en el periódico, había asumido la culpa, por lo que todo quedó en un susto durante aquella noche en Venezuela, aunque en ese momento también terminaron las bromas.

