NFL realizará pruebas en México para buscar nuevos talentos

La NFL evaluará el talento de 50 jugadores de 15 países en Londres el mes que viene.

La búsqueda de talento en el exterior es similar a las pruebas que la NFL hace normalmente en Indianápolis. La idea es detectar jugadores con potencial como para jugar en la liga. La prueba en Londres se hará en el estadio del club de fútbol Tottenham Hotspur el 12 de octubre.

Han sido invitados jugadores de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Nigeria, Austria, Eslovaquia, Italia, Suiza, Japón, Finlandia, Suecia y Hungría.

Habrá una prueba similar en México en el mismo mes de octubre para deportistas que no pudieron viajar a Londres por las restricciones asociadas con la pandemia del COVID-19.

“A través de estas pruebas esperamos descubrir nuevo talento, promover el deporte a nivel mundial y ofrecer a los participantes la oportunidad de competir al máximo nivel”, expresó Damiani Leech, director del programa internacional de la NFL.

Los deportistas serán juzgados en base al programa International Player Pathway de la NFL, del que surgieron figuras como Jakob Johnson (New England), Efe Obada (Buffalo) y el tight end chileno Sammis Reyes (Washington).

Los jugadores que satisfagan ciertos requisitos y muestren potencial para jugar en la NFL serán invitados a entrenarse en Estados Unidos durante tres meses. Los elegidos serán asignados a equipos de la NFL en el 2022.

La NFL ya hizo pruebas similares en Australia en el 2018 y en Alemania en el 2019.

Ciudad de México tendrá partidos de la NFL en el 2022 y 2023

Aficionados NFL México (Foto: Cuartoscuro)

La Ciudad de México tiene garantizado el regreso de partidos de temporada regular de la NFL para el 2022 y el 2023, informó el miércoles el director de la oficina de la liga en el país, Arturo Olivé.

La NFL tenía planeados viajes al sur de su frontera para disputar encuentros de su calendario regular tanto el año pasado como éste, pero la pandemia no permitió que se realizaran.

“Tenemos la certeza de tener juego el año entrante, ya estamos pensando tener juego en 2022, esperando que las condiciones de la pandemia lo permitan, como no fue el caso en el 2020 y 2021”, dijo Olivé en una rueda de prensa virtual. “Estamos confiados en que podremos regresar a México con un partido en el mes de noviembre”.

La Ciudad de México había sido sede de partidos en las temporadas del 2016, 2017 y 2019. Un encuentro programado para el 2018 entre Chiefs de Kansas City y Rams de Los Ángeles se canceló debido a las malas condiciones del pasto del estadio Azteca.

La NFL y la cadena Televisa, el generador de contenido en español más grande en el mundo y propietario del estadio Azteca tenían un acuerdo firmado para realizar encuentros en México hasta el 2021.

Aficionados NFL México (Foto: Cuartoscuro)

“No es compensación, es un traslado de compromisos que no se pudieron llevar a cabo, entonces lo que hicimos fue recorrer esas fechas para 2022 y 2023”, dijo el dirigente. “No quiero generar incertidumbre, todo está en su lugar y trabajándose, ahora haremos una pausa por el arranque de temporada, pero después retomamos los temas internamente para el proceso de planeación del juego”.

Los encuentros en México continuarán a pesar de que a partir del 2018 hubo un cambio de gobierno federal y la administración que ahora encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dejar de invertir en eventos deportivos internacionales.

Con su predecesor, Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, aportaba recursos para la realización de eventos como la Fórmula 1, los partidos de NFL, de NBA y el Abierto Mexicano de Tenis.

Cada partido de NFL realizado en México en la administración pasada tuvo un costo de 14,5 millones de dólares. Estos recursos dejarán de facilitarse.

Cada partido de NFL realizado en México en la administración pasada tuvo un costo de 14,5 millones de dólares. Estos recursos dejarán de facilitarse. (Foto: USA TODAY Sports)

“La parte económica la solventamos internamente, pero en cuanto a logística y eventos alrededor del juego el apoyo sigue ahí de parte del gobierno federal y el de la Ciudad de México y la colaboración es estrecha”, dijo Olivé.

México es considerado el país fuera de Estados Unidos con el mayor número de aficionados a la NFL. De acuerdo con el último estudio realizado por la liga, dado a conocer por Olivé, unos 48 millones de aficionados siguen ese deporte en el país.

“La idea es continuar con juegos en México en un futuro, tanto en mediano y largo plazo, pero ahora el enfoque es en el juego del 2022”, todavía no hay fecha y no hay equipos, pero trabajamos en la parte que no toca tras bambalinas para cuando la liga decida anunciarlo”, concluyó.

