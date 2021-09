Quién fue el boxeador al que Canelo Álvarez le hizo perder un millón de dólares (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La carrera de Saúl Álvarez se encuentra en el pico más alto y está a escasas semanas de poder convertirse en el primer campeón indiscutido en la historia del peso supermedio, ya que en caso de derrotar a Caleb Plant el próximo sábado 6 de noviembre, tendrá en su poder los cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB en las 168 libras.

Mucho antes de escribir este legado, casi en su comienzo como pugilista de élite, el campeón mexicano provocó una de las pérdidas millonarias más importantes en la carrera de un colega suyo, quien decidió apostar a su favor cuando fue emparejado a pelear contra Canelo.

Se trata de Shane Mosley, quien ofreció unas sorprendentes declaraciones en las que reveló cómo lo perjudicó Álvarez en 2012, cuando lo derrotó por decisión unánime dentro del MGM Grand de Las Vegas, ya que además de propinarle la octava derrota de su carrera, le hizo perder una fuerte suma de dinero.

Shane Mosley y Canelo Álvarez previo a su pelea en 2012 (Foto: Instagram/@shanemosley)

Durante una entrevista con Mario López en el medio especializado, Ok Bet, el boxeador estadounidense afirmó entre risas el desastroso negocio que fue pelear contra Canelo, ya que jamás esperó perder ante el mexicano y por esa razón decidió apostar USD 1 millón a su favor.

El objetivo era multiplicar esta cifra por seis y así sumar una de las bolsas más lucrativas de su carrera; sin embargo, fracasó por todo lo alto y ningún juez le dio la pelea tras finalizar los 12 asaltos del combate.

“Me iban a pagar USD 600,000 (por pelear contra Canelo Álvarez), pero hice una apuesta de un millón de dólares a que iba a vencerlo. Si hubiera ganado tendría 6 millones”, afirmó durante la plática con una sonrisa incrédula de cómo resultó aquella noche.

Shane Mosley, histórico boxeador estadounidense, tiene un récord de 49 victorias y 10 derrotas (Foto: Instagram/@shanemosley)

“Pensé en ese momento que este niño mocoso no me va a ganar”, afirmó Mosley, ya que en aquel entonces Saúl Álvarez tenía apenas 22 años y aunque ya era campeón superwelter por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y se encontraba invicto, todavía no era el imponente boxeador de la actualidad.

Por esta razón, Mosely terminó por perder en una noche USD 400 mil, ya que la bolsa que le tocó por pelear contra Canelo era apenas de USD 600,000, por lo que fue una noche ruinosa y sin ganancias en una de las últimas peleas de su carrera.

“Aposté un millón de dólares y perdí, así que terminé teniendo que devolver USD 400,000. En fin, pagué para que me patearan el trasero”, sentenció, no sin antes deshacerse de elogios ante el tapatío y su estado de forma actual.

Shane Mosley perdió un millón de dólares contra Canelo Álvarez (Foto: Instagram/@shanemosley)

“Canelo es todo un hombre ahora, cuando peleé con él tenía 22 años. Fue realmente bueno y me impresionó”, comenzó a explicar. “Tiene un gran equipo, el coaching es espectacular, lo hacen lanzar golpes de la manera correcta. Tiene una gran reacción, poder de golpe, velocidad. El chico es un paquete completo. Es libra por libra el mejor en este momento”.

Posterior a esa pelea, en la que Álvarez retuvo por séptima ocasión el título superwélter del CMB, Canelo derrotó a Josesito López y Austin Trout para poder medirse contra Floyd Mayweather en septiembre de 2013, día que llegó su primera derrota profesional.

Ahora ostenta un imponente récord de 56 victorias, un empate y una sola derrota. De estos números, 38 combates los ha decidido por la vía del cloroformo y se posicionó como uno de los mejores boxeadores alrededor del mundo.

