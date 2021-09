“¿A quién elegís?”: la comparación de Denver Nuggets entre Facundo Campazzo y Michael Jordan que se hizo viral

Facundo Campazzo es uno de los preferidos de los fanáticos de Denver Nuggets (Photo by Bart Young / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Hay gran expectativa en Denver Nuggets de cara a lo que será el comienzo de la temporada 2021-2022 de la NBA. Queda poco más de un mes para que el equipo del estado de Colorado haga su presentación en esta nueva campaña y los jugadores se preparan para mejorar lo realizado en la anterior, cuando llegaron hasta las semifinales de la Conferencia Oeste. En ese marco, la presencia de Facundo Campazzo en el campo de entrenamiento ha generado furor entre los fanáticos y las redes sociales de la franquicia se sumaron a esa emoción por el argentino con un insólito mensaje.

Este viernes, la cuenta de Twitter de los Nuggets publicó un montaje en el que el base cordobés lleva la pelota ante la atenta marca de, nada más ni nada menos, que Michael Jordan, vestido con la ropa de Chicago Bulls. En una extraña comparación entre Facu y el que es considerado como la gran leyenda viviente del básquet, Denver escribió a sus seguidores: “Dos GOAT (sigla que corresponde a la expresión ‘Greatest Of All Time’, que quiere decir ‘El mejor de todos los tiempos’). El Mago vs. MJ. ¿A quién eliges?”.

Este impensado paralelismo, seguido de la consulta, motivó una catarata de divertidas respuestas de parte de los fanáticos de Estados Unidos, Argentina y el mundo. Los albicelestes se mostraron orgullosos por la ocurrencia de los Nuggets y lo celebraron con divertidos memes. Incluso, la cuenta oficial del equipo de comunicación de Campazzo hizo alusión al tuit del equipo de Colorado y comentó en forma irónica: “Ey, Nuggets, nos parece un montón que al 7 lo comparen con cualquiera...”.

Luego de su actuación con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio y de unas vacaciones en Córdoba y Buenos Aires, Campazzo se reincorporó a las prácticas con su equipo el pasado 8 de septiembre. Por estos días, ultima los detalles de la preparación de cara al debut de su equipo en la temporada de la NBA, que para los Nuggets tendrá su puntapié inicial el próximo 20 de octubre en condición de visitante ante Phoenix Suns, la franquicia que los eliminó en la última temporada y que llegó hasta la final del certamen.

“La encararé con la misma motivación que en la primera temporada. Fue un año en el que me ayudó para la adaptación, conocer a los rivales, las canchas, mis compañeros, la liga, la manera de jugar allá. Sé que sigo en un periodo de adaptación, entonces bienvenidos sean los errores. Estoy con ganas de que empiece, de jugar, de seguir intentando demostrar que puedo jugar ahí”, dijo hace tan solo unas semanas el base cordobés en una entrevista con Infobae.

La temporada regular 2021/22 de la NBA, con la cual la liga cumplirá 75 años, comenzará el próximo 19 de octubre y terminará el 10 de abril del año siguiente. El vigente campeón Milwaukee Bucks abrirá esta edición especial de la mejor liga del mundo, en casa ante Brooklyn Nets, un martes de octubre que también acogerá un Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors, y así hasta 82 partidos cada equipo.