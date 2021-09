La esposa de Schumacher reveló el mal presentimiento de Michael el día del accidente y por qué no hay información sobre su salud

Fotografía de archivo tomada el 26 de octubre de 2007 que muestra al siete veces campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, y a su esposa, Corinna (EFE)

El 29 de diciembre se cumplirán ocho años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher y también será un nuevo aniversario de la creación del muro invisible levantado por la familia para evitar la filtración de cualquier tipo de dato sobre el estado de salud del hombre que marcó una era en el automovilismo mundial.

El ex piloto siete veces campeón del Fórmula 1 vuelve a ser noticia por estos días debido a que este miércoles Netflix lanzará el documental de 112 minutos que lleva su nombre y que repasará sus inicios, su carrera y se referirá a lo ocurrido en la estación de esquí de Méribel en los Alpes franceses, cuando esquiaba con su familia y su cabeza golpeó contra unas rocas. En esta ocasión, la familia y los amigos del ex corredor de Ferrari y Mercedes, entre otras escuderías, prestó testimonio para la creación de este film que cuenta con material nunca antes visto.

Una de las protagonistas de la historia es sin dudas Corinna, la esposa de Schumi: “No importa lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos vamos a hacer eso. Hacemos todo lo posible para mejorar a Michael y asegurarnos de que se sienta cómodo y solo para que se sienta como si estuviera con su familia para continuar con nuestro vínculo”, en declaraciones que pertenecen al documental y que fueron publicadas por el sitio británico The Sun.

Sin dar precisiones sobre cómo se encuentra el alemán de 52 años recordó lo ocurrido aquel 29 de diciembre: “No sé si es solo una especie de muro protector que tú misma levantas o si es porque eres de alguna manera ingenua, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael”. En este sentido, agregó: “Poco antes de que sucediera (el accidente) en Méribel, me dijo: ‘La nieve no es óptima. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo allí“.

Corinna evitó dar detalles sobre el estado de su marido (Reuters)

Sin embargo, decidieron quedarse, desoyendo aquel mal presentimiento y finalmente ocurrió la desgracia: “Nunca culpé a Dios... Fue realmente mala suerte, toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida”.

Schumacher golpeó su cabeza contra unas piedras cuando esquiaba fuera de pista. Eso le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, por lo que un helicóptero tuvo que llevarlo directamente a la clínica de Moutiers, para luego ser trasladado a un nuevo centro médico en Grenoble. En la actualidad, se encuentra en su hogar en Gland, Suiza, en una mansión a orillas del Lago Geneva que fue reconstruida para mantenerlo con vida.

En septiembre 2016, el abogado de la familia, Felix Damm reveló que el ex corredor no podía caminar y aquella frase fue una de las primeras que aportó algo nuevo desde su accidente. Mientras tanto, algunos medios alemanes se animaron a publicar algunos datos que luego fueron negados por la familia y le costó a dichos medios miles de dólares por los juicios que la propia Corinna les inició.

En el documental, la esposa del ex piloto explicó por qué han decidido no dar ningún tipo de información sobre el estado de salud de su marido: “’Lo privado es privado’, siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió. Ahora estamos protegiendo a Michael. Por supuesto que extraño a Michael todos los días, pero no soy solo yo quien lo extraña: los niños, la familia, su padre, todos los que están cerca de él. Michael está aquí de una manera diferente, pero está aquí y creo que eso nos da fuerza”.

El documental estará disponible desde este miércoles en la plataforma de streaming Netflix (Getty Images)

Por otro lado, Corinna, madre del joven piloto Mick y de Gina María, quien se dedica a la equitación, también recordó los momentos felices que ha vivido todos estos años acompañando desde sus inicios a Scumacher: “En las fiestas, él era el primero en llegar y el último en irse. Le encantaba... Nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho. Todos terminamos en la piscina cada vez, eso era lo de Michael. ¡Incluso en nuestra boda la gente fue arrojada a la piscina! No podía cantar bien, era una de las cosas que no hacía tan bien. Pero siempre cantaba ‘My Way’ porque conocía la letra“.

Schumacher, como se tituló el documental producido por Benjamin Seikel y dirigido por Vanessa Nocker, contará con material de archivo que incluirá muchas imágenes nunca antes vistas para retratar su paso por el deporte. Sabine Kehm, la histórica portavoz y mano derecha del alemán, precisó que el documental recorrerá “ambos mundos” (deportivo y personal). “Es un regalo de la familia a su amado esposo y padre”, recalcó en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la Fórmula 1 hace algunas semanas.

Además de las declaraciones de su esposa, también se podrán escuchar los testimonios de sus dos hijos, Gina y Mick, su hermano Ralf y grandes personalidades del mundo del automovilismo como el ex jefe del equipo de Ferrari Luca di Montezemolo, el ex jefe de la FIA Jean Todt y el ex mandamás de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone. También participarán reconocidos corredores como Mika Hakkinen, Sebastian Vettel y David Coulthard.

