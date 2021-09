Quiénes podrían detener la crisis de Chivas y Pumas

Andrés Lillini y Vucetich no han logrado conseguir victorias en el torneo Grita México 2021 (Foto: Cuartoscuro)

La tarde del domingo 12 de septiembre, Pumas y Chivas repartieron puntos después de un partido sin goles, el duelo entre ambos equipos era uno de los más esperados para la fecha 8 del torneo Grita México 2021, por lo que las expectativas en ambos se mantenía; sin embargo, el resultado fue un juego plano en donde no hubo una destacada demostración de fútbol.

Las críticas para ambos clubes no se hicieron esperar, pues tanto aficionados como periodistas deportivos tundieron el desempeño de Andrés Lillini con Pumas, y el de Víctor Manuel Vucetich con Guadalajara, ya que no es la primera vez que ambos clubes dan una demostración escasa en cuanto nivel competitivo.

En videoconferencia de prensa ambos entrenadores afirmaron que sus equipos fueron contundentes en la cancha del Estadio Olímpico. Por su parte Vucetich dijo estar satisfecho con el resultado que los mantiene en la posición número 10 con 10 puntos.

Vucetich dijo estar satisfecho con el resultado que los mantiene en la posición número 10 con 10 puntos (Foto: Twitter/@Chivas)

Mientras que los universitarios se quedaron con seis puntos que los deja en la posición 17 de la tabla, tan solo por encima de Juárez que tiene 5 puntos.

El escenario de ambos equipos representa una crisis interna pues no han logrado sumar las victorias esperadas en lo que va del torneo. Cerca de la mitad del torneo, la situación que vive Pumas y Chivas le han valido para ser criticados por las condiciones en las que han encarado el torneo.

Cabe destacar que ambas escuadras presentan situaciones resultados similares pero con variantes distintas que señalan a posibles culpables, pero los que podrían frenar la crisis en los clubes serían las directivas deportivas.

Miguel Mejía Barón fue presentado con los Pumas de la Universidad como vicepresidente deportivo (Foto: Twitter/ @PumasMX)

En Chivas, Ricardo Peláez, director deportivo de la institución Rojiblanca, asumió la responsabilidad de la demostración del equipo en las primeras jornadas de la competencia y explicó que era el principal culpable del proyecto en Chivas.

“Quise grabar este video para darles la cara. Soy el principal responsable del proyecto de Chivas. Así como ustedes, nosotros también estamos dolidos por el arranque de este torneo”, explicó el pasado mes de agosto por medio de las redes sociales del club.

A pesar de que el torneo anterior no lograron reclasificar en el repechaje, Peláez renovó a Vucetich y lo defendió en el inicio de la competencia; por lo que una de las posibles causas es la dirección técnica, ya que cuentan con un plantel de jugadores de gran nivel, entre ellos, los que jugaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que no habría pretexto de no tener nivel competitivo.

Aunque se ha señalado a Lillini como posible responsable de los resultados, la base de jugadores con los que compitió en el Guardianes 2020 ya no están en Pumas (Foto: Vincent Carchietta/USA TODAY Sports)

La estrategia de la directiva en conjunto con los jugadores y un cuerpo técnico podrían ser la combinación que necesite Chivas para salir de la situación en la que se encuentra. De acuerdo con David Medrano, periodista deportivo, explicó que da la sensación de que Vucetich entró en un conformismo.

En cuanto al club Universidad Nacional, luego de la salida Jesús Chucho Ramírez de la vicepresidencia de Pumas, llegó Miguel Mejía Barón para emprender un nuevo proyecto. Junto con Leopoldo Silva, el Doctor Mejía sería el principal encargado de resolver la situación en la que se encuentra su equipo.

De acuerdo con David Medrano, periodista deportivo, explicó que da la sensación de que Vucetich entró en un conformismo y Ricardo Peláez lo ha respaldado (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de que su llegada representa una buena oportunidad para y una decisión acertada, según en opinión de José Ramón Fernández, Pumas tendrá que esperar algún tiempo para ver los resultados. Pero con las bajas que tuvo y los refuerzos que llegaron, la situación no será fácil y la crisis podría mantenerse el resto del torneo.

Aunque se ha señalado a Lillini como posible responsable de los resultados, la base de jugadores con los que compitió en el Guardianes 2020 ya no están en Pumas pues la directiva le dio salida a la mayoría de los futbolistas base del argentino. Y ahora se encuentra con refuerzos que no han dado la capacidad necesaria.

