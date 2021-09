Pumas vs Chivas: cuándo y dónde ver el encuentro más atractivo de la jornada 8

Los Pumas de la UNAM se medirán ante las Chivas en la Jornada 8 del A2021 (Foto: Vincent Carchietta/ Reuters)

En el partido dominical de la Jornada 8 del Grita México A2021, los Pumas de la Universidad se verán las caras ante las Chivas de Guadalajara. El encuentro se llevará a cabo a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario sin público presente. El horario será muy poco habitual, pues por lo regular los universitarios aprovechan el sol del mediodía para sacar ventaja a sus rivales debido al calor sofocante dentro del terreno de juego.

El cotejo podrá ser sintonizado a través de la señal de TUDN. El encargado de mediar los noventa minutos será Fernando Guerrero.

Los felinos marchan con cinco puntos al ganar uno, empatar dos y perder cuatro encuentros; se sitúan en la decimosexta posición general. Por su parte, el chiverío tiene nueve unidades al haber ganado dos, empatado tres y perdido en dos ocasiones. Ambas escuadras necesitan de la victoria, pues de lo contrario se complicaría su pase a la liguilla en la última parte del campeonato.

Los Pumas sólo han ganado un partido de los siete que se han disputado en el Grita México A2021 (Foto: EFE/ Alex Cruz)

El equipo universitario recientemente estrenó encargado futbolístico, el viejo conocido Miguel Mejía Barón, fue presentado como Vicepresidente Deportivo. De esa manera tendrá una etapa más con los de la UNAM, pues Barón fue jugador y entrenador del equipo en los setenta y ochenta respectivamente. En 1991 consiguió el título siendo entrenador al imponerse a las Águilas del América.

El estratega de los auriazules , Andrés Lillini, dijo sentirse apoyado por los directivos, también afirmó que de ser cesado, no regresaría a las fuerzas básicas de Pumas " El día que ya no esté en el banquillo no voy a regresar a las fuerzas básicas”, sentenció el timonel.

Cabe recordar que el argentino llegó como salvador en el Guardianes 2020, donde llevó a su equipo a disputar la final contra los Esmeraldas de León y la perdieron. Asimismo se ha mostrado cómodo en su puesto “Estoy muy cómodo en Pumas, si no lo estuviera se lo hubiera hecho saber a Leopoldo Silva (Presidente del Patronato de Pumas) y a Mejía Barón, que recién llegó”, aseveró.

El timonel argentino, Andrés Lillini, necesita sumar con los Pumas en el A2021 o sería cesado (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Mediante las redes sociales oficiales del equipo del Pedregal, se ha mostrado a Lillini como un técnico que motiva a los jugadores a base de confianza. En el que la intimidad del vestuario de un equipo profesional pocas veces de deja a la vista.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico del Rebaño Sagrado, se mantiene en la cuerda floja, la afición ha reclamado el desempeño de los jugadores y el principal responsable necesita sumar de a tres para poder mantener la calma y tiempo para trabajar “Los técnicos sabemos cómo es la situación. Si ganas un partido tienes tranquilidad un mes” mencionó el estratega en TUDN al ser cuestionado sobre la preocupación que tiene de perder su puesto.

El Rey Midas recientemente dio unas declaraciones polémicas, donde afirmó que los rojiblancos tienen una ventaja al jugar solo con futbolistas mexicanos. Las críticas de varios sectores como medios de comunicación y ex jugadores de las Chivas no se hicieron esperar, uno de ellos fue el mítico Ramon Morales “Si como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas”, dijo el ex futbolista.

Las Chivas de Guadalajara presentarán la baja de Alexis Vega por lesión ante Pumas en la J8 del A2021 (Foto: EFE/Miguel Sierra)

El grupo de animación del equipo tapatío decidió no acompañarlos en el viaje a la Ciudad de México “Hemos decidido no acompañar al equipo esta vez en la #CapitalRojiblanca Estamos hartos de no ver resultados favorables para el Club. El acercamiento con jugadores y directivos de nada ha servido; nuestras palabras de aliento y exigencia se han ido a saco roto…” mencionaron en sus cuentas oficiales de La Insurgencia.

