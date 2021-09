Cuál es el récord que rompería América en la Liga MX y desplazaría a Cruz Azul

América es líder del torneo, pero se siguen cuestionando su funcionamiento (Foto: Facebook@ClubAmerica)

El primer tramo de América en el Grita México A2021 ha sido alentador. Tras ocho partidos, los azulcremas no han perdido ningún solo encuentro, han permitido solo tres goles (uno de sus mejores inicios defensivos desde 1925) y se mantienen como líderes absolutos. Esto, además de ser un motivante para ganar la estrella catorce, también genera expectativas para romper marcas, como la impuesta por Cruz Azul en el Guardianes 2021.

Los cementeros firmaron una racha de 15 partidos consecutivos sin ver la derrota en un torneo corto. Esta marca fue impuesta apenas la campaña pasada cuando Cruz Azul en la fecha tres venció a Pachuca y terminó hasta los cuartos de final de ida cuando Toluca los venció 2 a 1 en el Nemesio Diez. América se ilusiona con romper ese récord.

Además de la marca de Cruz Azul, América sigue en la pelea para batir otros récords, entre ellos, el mejor arranque o el mejor invicto de todos los tiempos, no solo en torneos cortos. La marca histórica como mejor invicto la tiene Zacatepec, quienes en la temporada 1957-1958 obtuvieron un invicto de 17 partidos; mientras que el mejor arranque pertenece a las Chivas de Guadalajara, que en el invierno 91 obtuvo una racha de 14 encuentros sin perder.

Guillermo Ochoa recientemente llegó a 305 juegos como portero del América en Liga MX (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Ahora, América mantiene una racha positiva de seis victorias y dos empates en el presente certamen. Sin embargo, mantenerlo será una tarea complicada, sus próximos duelos serán contra: Toluca, Chivas, Pachuca, Pumas, Atlético San Luis, Santos, Tigres, Cruz Azul y Rayados de Monterrey.

La realidad de las Águilas del América es contrastante: por un lado mantienen una racha envidiable y están cerca de firmar su acceso a liguilla (sea mediante el pase directo o repechaje); por otro, las críticas a Santiago Solari siguen existiendo por el funcionamiento del conjunto.

“Yo lo veo bien (al América), ganan justamente, juegan bien, pero me gustaría que me emocionaran más. No discuto sus triunfos. Cada uno de los jugadores sabe lo que hace y a lo que juega, pero un poco de emoción no estaría mal...En nuestra época, podíamos ganar o perder, pero la gente salía contenta del estadio”, declaró Alfredo Tena, referente histórico del club para ESTO.

Los triunfos normalmente no son discutibles, aunque, con América este tema siempre ha sido de controversia porque las formas importan, y aparentemente el estilo pragmático de Solari parece ser una que no agrada.

Santiago Solari planea volver a Europa cuando termine sus compromisos con América (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

Solari también ha recibido críticas por parte de personajes como Álvaro Morales, quien calificó de mediocre el discurso del argentino, quien no se ha mostrado molesto por los señalamientos, pues para él, el equipo está jugando bien. “A mi me ha encantado, he disfrutado el partido, me ha gustado…En general lo hacemos, creo, bastante bien. (A pesar de que) hay otras valoraciones sobre funcionamiento, sobre efectividad, sobre puntos, sobre esquemas” explicó el argentino después de un juego de las Águilas.

El futbol cambia constantemente, y si Solari mantiene como líder a los Azulcremas debería haber ese apoyo. Aunque, un equipo con la historia como el América, sí debe contemplar las formas en las que se obtienen los resultados; no se trata de ser avasallante en un contexto cada vez más competitivo, tal vez, se trata de respetar una esencia que tardó más de un siglo en construirse.

Más allá del récord que las Águilas puedan o no romper, el objetivo primordial es levantar un campeonato más. De poco serviría para la institución romper la marca de Cruz Azul si no logran lo que su símil capitalino obtuvo: ser campeones.

