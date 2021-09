“Les falta emoción”: Alfredo Tena tundió a las Águilas de Santiago Solari

Alfredo Tena tundió al América (Foto: Twitter- ClubAmerica)

El ex zaguero de las Águilas, Alfredo Tena, quien se caracteriza por ser uno de los dos futbolistas más ganadores en la historia del conjunto azulcrema, comparó la época que vivió en el Club con la actual y dejó claro que muchas cosas han cambiado y no precisamente de una manera positiva: “En nuestra época, podíamos ganar o perder, pero la gente salía contenta del estadio”, señaló en entrevista con el diario ESTO.

Asimismo, admitió que le gustaría que el equipo transmitiera más emoción, aunque su desempeño ha sido bueno en lo que va del torneo.

“Yo lo veo bien (al América), ganan justamente, juegan bien, pero me gustaría que me emocionaran más. No discuto sus triunfos. Cada uno de los jugadores sabe lo que hace y a lo que juega, pero un poco de emoción no estaría mal”.

Desde la opinión del ex futbolista, el América necesita futbolistas que se conviertan en ídolos para ser ese equipo brillante en el cual se desempeño desde 1974:

“Se necesitan jugadores que sean ídolos, un Cuauhtémoc Blanco, de ese carisma para que ayude a transmitir emoción, pero no es para nada una queja. El América juega bien y va a pelear el campeonato”, señaló.

Alfredo Tena aseguró que al América le falta emoción (Foto: Twitter- Pasion_Aguilas)

Cabe recordar que el zaguero debutó con las Águilas el 26 de mayo de 1974, en el duelo del Campeón de Campeones ante el Cruz Azul. Desde muy temprana edad mostró grandes cualidades en el terreno de juego, que lo llevaron a convertirse en el capitán de la escuadra azulcrema durante casi toda su carrera. De esta manera peleó grandes batallas demostrando su amor por la camiseta que vestía, lo que lo llevaron a ser un jugador muy competitivo.

Él junto a Cristóbal Ortega, se coloca como el futbolista más ganador en la historia del conjunto americanista con 14 títulos en distintas competencias, la mayoría de ellos, ejerciendo como capitán. Obtuvo seis campeonatos de liga en las campañas: 1975-76, 1983-84, 1984-85, 1985, 1987-88, 1988-89. Además obtuvo el trofeo de la Copa Interamericana en 1978 y 1991.

Se retiró como jugador profesional en el campeonato 1991-92 con el equipo de los Tecos de la UAG, con quien jugó solo dos partidos y posteriormente se convirtió en el auxiliar técnico de Alberto Guerra.

Después comenzó una nueva etapa como timonel en la temporada 1993-1994 con La Franja de Puebla, equipo al que regresó en el Invierno 1998 y permaneció solo un año pues fue su peor torneo ya que no pudo conseguir refuerzos y el equipo cayó a lo más bajo.

El Club América anunció que Alfredo Tena Garduño ya no continuará con director de fuerzas básicas (Foto: Twitter@ClubAmerica)

En la temporada 1995-96 llegó a la escuadra de Santos Laguna a la que dirigió hasta el Verano 1998. Al mando del club lagunero obtuvo su primer campeonato como entrenador, además de que se convirtió en el primer estratega en obtener el título de torneos cortos en el mismo año de su llegada.

Desde el Invierno 1999 regresó a la institución azulcrema donde permaneció hasta el Invierno 2000. En esta etapa tuvo una excelente participación como director técnico. Dirigió al equipo en tres torneos cortos.

En 2011 vivió una segunda etapa en el banquillo de las Águilas, pues fue contratado como nuevo director técnico para tomar el puesto de Carlos Reinoso para el Apertura 2011, dirigió ocho partidos dejando tres empates, cuatro derrotas y solo una victoria. Tomó al equipo con solo nueve puntos y en su cargo optó por debutar a jóvenes como Raúl Jiménez y Diego Reyes pero aún así no pudo evitar que el equipo terminara en la penúltima posición.

