Las contradicciones en América sobre el posible fichaje de Darwin Machís

El futuro de Darwin Machis es incierto con América (Foto: Andreas Hillergren/ REUTERS)

El Club América está urgido de un extremo por la banda derecha, ya que tiene a sus dos jugadores referentes de la posición lesionados. Renato Ibarra acaba de ser operado para mitigar una lesión del tendón del bíceps femoral de su pierna izquierda que lo dejará fuera del campo de juego por al menos tres meses.

Por otro lado Leo Suárez, su extremo derecho titular, igualmente entró a quirófano hace algunas semanas, ya que presentaba un daño en un ligamento lateral del tobillo derecho, además de un pellizco en una parte del tejido que le provocaba inflamación. Por lo que también fue intervenido y su proceso de recuperación también será de mínimo tres meses para volver a jugar.

Con esto el club de Coapa buscó de manera urgente un sustituto para esa banda, pues el mercado de fichajes en el país concluye el 22 de septiembre, es decir que solo les restan menos de dos semanas para encontrar algún jugador que pueda actuar por esa banda que tanto le ha costado al americanismo.

Renato Ibarra acaba de ser operado para mitigar una lesión del tendón del bíceps femoral de su pierna izquierda (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Por lo que se empezaron a generar muchos nombres en medio de la especulación que se genera cada vez que se habla de los azulcremas. Estos nombres incluían a Jonathan Dos Santos, el peruano Fernando Pacheco o a Jürgen Damm, pero el más sonado fue el del ariete venezolano Darwin Machís, jugador del Granada CF de LaLiga en España.

En medio de la baraja de nombres, Machís fue una de las opciones más fuertes para el club citadino, dándose las primeras pláticas a finales de agosto entre el América y los Granadinistas.

En medio de los rumores se manejaron muchos nombres para llegar al América, como Jonathan Dos Santos o Jürgen Damm, además de Edwin Machís. (Foto: Pepe Torres/EFE)

Las primeras conversaciones entre ambas escuadras fueron infructuosas, ya que el América estaba buscando la cesión en préstamo del futbolista, cosa poco atractiva para el equipo de primera división española; ellos buscaban vender al jugador por al menos USD 10 millones, costo dictado en la clausula de rescisión de su contrato.

Pero la dirección deportiva de Coapa, encabezada por Santiago Baños, no se rindió en su deseo por el jugador sudamericano. No dejaron enfriar la negociación y volvieron a comunicarse con los directivos del equipo de inversores chinos, según el periodista Ricardo Cariño de ESPN, ofreciéndoles comprar al jugador en una cantidad no divulgada, pero que sería cercana a los USD 8 millones al terminar un año de cesión en préstamo y doblando el sueldo que recibía en España.

El futbolista venezolano del Granada es internacional con su selección y ya le ha anotado a equipos en España como el FC Barcelona.( Foto: Alejandro Garcia/EFE)

Por otro lado, el técnico del equipo azulcrema Santiago Solari, en entrevista para el programa español El Larguero, mencionó a la pregunta expresa sobre la llegada del jugador a la institución que: “(Machís) es un gran jugador. Buscamos un extremo de sus características. No significa que tenga que ser necesariamente él. Por ahora la plantilla está cerrada, tenemos los cupos cubiertos de extranjeros”.

Con esto, el estratega argentino contradijo la información periodística generada hasta el momento de los principios de acuerdo entre el Granada CF y el Club América. También el periodista deportivo Rubén Rodríguez aseguró en sus redes sociales que por el momento no existe acuerdo entre los nazaríes y azulcremas, ya que las pretensiones económicas del equipo de la ciudad garantí son muy altas por su venta.

“Ni acuerdo ni propuesta ni nada del club América por Darwin Machís. Granada quiere 10mdd por un jugador de 28 años y así no hay forma, ni siquiera de negociar. HOY se quedan como están!”, publicó.

Santiago Solari se refirió en entrevista sobre la situación de Machís con el América, negando que el jugador vaya a llegar al nido de Coapa. (Foto: Instagram/@darwinmachis11/EFE)

Cabe recordar que la decisión de las contrataciones no la tiene el director técnico de la institución, en este caso sería decisión de los altos directivos del club, incluyendo al director deportivo que es Santiago Baños y de los presupuestos que tenga el nido americanista, que parece ser, no son los mejores en este momento, ya que todas sus contrataciones del presente torneo no han superado los USD 3 millones por movimiento.

Por lo que todavía le queda mucha tela de donde cortar a esta novela, habrá que esperar a los próximos días para saber si la negociación entre el equipo mexicano y el español llega a buen puerto y Machís llegue en las próximas semanas a México o el América tendrá que cubrir esa posición inventando posturas tácticas con los hombres que tiene en la planilla.

