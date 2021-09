Vangellys se despidió del CMLL; es el quinto luchador que lo hace entre agosto y septiembre de 2021

Vangellys también luchó en Triple A y Dragon Gate. (@blogdelaluchaoficial/Facebook)

Vangellys no continuará dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), según informó el gladiador en exclusiva con el medio especializado Más Lucha. En la actualidad, el atleta integraba la facción ruda Los Embajadores del Mal, aunque sufrió una lesión en su última aparición en la México-Catedral.

El también conocido como Tanque Alemán conformó una tercia con el estadounidense Black Magic y el japonés Okumura desde finales de octubre de 2020, durante la función de Día de Muertos de La Seria y Estable. Diez meses después, en el Martes de Arena México del 17 de agosto de 2021, se lastimó el bíceps femoral en el encuentro donde la agrupación cayó frente a Pegasso, El Audaz y Stigma.

El sábado 5 de septiembre brindó una actualización al respecto mediante su cuenta de Instagram: “Saliendo de la consulta, dos semanas de mi lesión. Aún no sana al cien, me indicaron que aún seguiré sin luchar dos semanas más”. Posteriormente, durante la mañana de este martes, Vangellys compartió otra fotografía en la que enfatizó sobre su futura vuelta al ring.

Vangellys como parte de Los Embajadores del Mal. (Foto: @vangellys_tanque_aleman/Instagram)

Vangellys debutó en el Consejo Mundial de Lucha Libre en diciembre 2007, con el Campeonato Nacional Semicompleto en su poder, aunque dejó el cetro en manos de Místico. Para 2013 derrotó a El Valiente en la instancia definitiva del torneo En busca de un ídolo, con ello se apoderó de un boleto para participar en Fantastica Mania de 2014; este show se suele realizar cada año en la tierra del Sol Naciente, cuna del puroresu, gracias a la alianza de la promoción mexicana con la internacional New Japan Pro Wrestling (NJPW).

Uno de los hechos adversos en su carrera ocurrió el 14 de julio de 2017, en la función de Viernes Espectacular que albergó la final por el Campeonato Universal del CMLL. En aquella noche, concluyó su rivalidad con Pierroth Jr. en una tradicional lucha de apuestas: el jerarca de La Dinastía Muñoz, quien pasaría a ser conocido como La Bestia del Ring, lo despojó de su cabellera en un duelo de dos a tres caídas.

Cinco luchadores abandonaron el CMLL en agosto

La salida de Vangellys se suma a la de La Nueva Generación Dinamita y Místico, quienes optaron por retirarse de la compañía de la Colonia Doctores para continuar su trayectoria en otros terrenos del pancracio. Los descendientes de Los Capos lucharon por seis años en el Consejo Mundial; el segundo portador del personaje del Seminarista de los Ojos Blancos, por once.

De abajo a arriba: Cuatrero, Sansón, Universo 2000 Jr., Máscara Año 2000 y Forastero, miembros de la Dinastía Reyes. (Foto: CMLL/Facebook)

Sansón, Cuatrero y Forastero portaron el Campeonato Nacional de Tercias de Occidente, así como el Nacional y Mundial de Tríos durante su paso por la promoción de lucha libre más longeva de México. A finales de marzo de 2021, dejaron vacantes los dos primeros títulos para enfocarse en la defensa de los últimos.

No obstante, el 10 de agosto decidieron salir de la compañía. Tan solo cuatro días más tarde, aparecieron en Triplemanía XXIX para atacar a Mr. Iguana en su celebración como ganador de la Copa Bardahl, retar al Poder del Norte y unirse a La Empresa; agrupación de exluchadores del CMLL, como Puma King, Sam Adonis y DMT Azul, que ahora coinciden en Lucha Libre Triple A.

Por otra parte, el menor de Los Muñoz le dijo adiós al personaje de Místico para darle vida a Dralístico. El jueves pasado apareció en la conferencia de Rush y presentó su nueva imagen. Además, se unió a La Facción Ingobernable y anunció que el 16 de septiembre hará pareja con su hermano Dragon Lee para chocar con Los Parks (Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr.).

