Los talibanes prohibirán la práctica de deportes a las mujeres de Afganistán para evitar que sus cuerpos “queden expuestos”

Los talibanes prohibirán la practica deportiva a las mujeres (Foto: Getty Images)

A las mujeres de Afganistán se les prohibirá practicar deportes bajo el nuevo gobierno talibán, según confirmó un funcionario de la propia organización fundamentalista. Esta medida que golpea directamente al deporte femenino afgano, incluido a su equipo de cricket busca evitar que sus cuerpos “queden expuestos”.

En una entrevista con la emisora australiana SBS, el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, dijo que el deporte femenino no se considera apropiado ni necesario.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que deban hacerlo. En el cricket, es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas“, comunicó.

Es una decisión radical que también pone en jaque un compromiso masculino de cricket que iba llevarse a cabo en Australia en el mes de noviembre entre las dos selecciones masculinas, porque el International Cricket Council requiere a sus 12 miembros que tengan también una selección nacional femenina.

Pese a algunos mensajes tranquilizadores para las mujeres de Afganistán tras su regreso al poder y las promesas de formar una administración inclusiva, los talibanes actuaron en sentido contrario al conformar el nuevo gabinete, que solamente es integrado por hombres talibanes con antecedentes preocupantes. No hay ninguna figura política del país ni tampoco mujeres.

Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, China y Japón, entre otros, expresaron su preocupación por la conformación del gobierno provisional de los talibanes en Afganistán.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que apuntó que “no parece la formación inclusiva y representativa en términos de la rica diversidad étnica y religiosa de Afganistán”. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, agregó que la composición alentaba poco optimismo de que los talibanes habían cambiado.

El cricket es uno de los deportes más populares en Afganistán (Foto: REUTERS)

Los derechos de las mujeres se han transformado en una cuestión central dentro del régimen, más aún con esta postura sobre el deporte femenino. Según informó The Guardian, los dirigentes del cricket de Afganistán afirman que no han sido informados oficialmente sobre el destino su disciplina aunque algunas mujeres ya han denunciado recibir amenazas por parte de los combatientes talibanes si las veían jugando.

A su vez, cientos de manifestantes salieron a las calles de varias localidades de Afganistán para reclamar sus derechos un día después del anuncio del nuevo gobierno. Decenas de personas protagonizaron manifestaciones en distintas zonas de Kabul, y en las provincias de Parwan, Takhar, Badakhshan, y Ghazni contra la conducción que ya ejerció un brutal y opresivo gobierno de 1996 a 2001.

