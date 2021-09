“Ya se encaprichó”: Chelis arremetió contra Tata Martino por el mal rendimiento de Funes Mori

Chelis, Funes Mori y Tata Martino (Foto: EFE/Twitter@Elchelis)

Una de las mayores dificultades en los últimos torneos para la Selección Mexicana ha sido encontrar un delantero capaz de suplir el papel de Raúl Jiménez. El elegido de Gerardo Martino para ello fue Rogelio Funes Mori, aunque no ha tenido la determinación esperada en los partidos que ha disputado. La decisión de considerarlo ha sido un constante blanco de críticas e incluso personajes como José Luis Sánchez Solá “Chelis”, lo consideran un capricho.

En una entrevista para el portal Social Sports, el exdirector técnico de Puebla arremetió contra la insistencia del Tata por ubicarlo en el once titular a pesar de su bajo rendimiento. Aseguró que dicha decisión solamente evidencia el mal momento que atraviesa el jugador, por lo que no debe cerrarse a la posibilidad de considerar a otros jugadores de la misma posición.

“Todos los técnicos somos tercos. El que no sea terco no puede ser técnico, pero él ya más que terco es caprichoso. Ya se encaprichó. Aquí te digo otra. Tú como técnico no puedes poner en evidencia a un jugador y el que sale en la foto fallando porque recibe mal o porque Keylor Navas se aviva es Funes Mori y lo estás poniendo en evidencia. Sácalo (...) lo estás poniendo en evidencia y el chavo está cada vez más afligido de que no puede”, declaró al citado medio deportivo.

Rogelio Funes Mori no ha podido anotar gol en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 (Foto: Mayela López/REUTERS)

Y es que el nombre del argentino naturalizado ha sido protagonista durante los dos encuentros de la Selección Mexicana en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aunque su debut fue prometedor al marcar el segundo tanto de un partido amistoso contra Nigeria al minuto 4, su rendimiento se volvió discreto con el transcurso de los siguientes encuentros.

En el primer partido del octagonal final de la Concacaf contra Jamaica permaneció más de 90 minutos, pero no pudo marcar el gol de la diferencia. Tuvo que ser necesaria la presencia de Henry Martin, quien ocho minutos después de haber ingresado al campo de juego finiquitó la victoria con el segundo gol a favor del Tricolor.

El panorama en la visita a Costa Rica no fue tan distinto. Aunque Tata Martino no hizo el viaje debido a una cirugía de retina a la que fue sometido en la Ciudad de México, Jorge Theiler alineó a Funes Mori desde el arranque. En 70 minutos no pudo convertir el gol y, por el contrario, la diferencia vino desde el manchón de penal gracias a un cobro de Orbelín Pineda.

Henry Martin ya suma cinco goles con la Selección en sus apariciones desde los torneos de verano (Foto: Edgard Garrido/REUTERS)

Por otro lado, la estadística ha dejado de favorecer al Mellizo. En los partidos que ha disputado con México desde los torneos de verano ha sumado cuatro anotaciones, es decir, el mencionado contra Nigeria, así como tres más en la Copa Oro. No obstante, su cuota goleadora fue superada por el delantero de las Águilas del América, pues sumando sus logros durante los Juegos Olímpicos y partidos amistosos, Henry Martin llegó a cinco con la diana del triunfo contra Jamaica.

Ante ello, Chelís consideró necesaria la aparición de otros jugadores en lugar de Funes Mori, pues “no pasa nada si juega Jiménez o si juega (Chicharito) Hernández o si juegas tú o si juego yo. No pasa absolutamente nada (...) y quieras o no quieras te vuelve a la cabeza el asunto del Chicharo”.

El siguiente reto de la Selección Mexicana será contra el combinado de Panamá, que se ubica en segundo lugar con cuatro puntos. El estadio Rommel Fernández albergará el último compromiso del Tricolor en el mes de septiembre, el cual deberán ganar para finalizar como los líderes temporales y aspirar por uno de los tres boletos directos al Mundial de Qatar asignados para la Concacaf.

