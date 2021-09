“Jugaremos contra un argentino”: La dura crítica que recibió Funes Mori de un federativo panameño

Rogelio Funes Mori todavía no ha explotado su olfato goleador en la selección. (Foto; Carlos Ramírez/EFE/Archivo)

La inclusión de Rogelio Funes Mori en la Selección Mexicana no pasa desapercibida para nadie. En esta ocasión, el presidente de la Federación Panameña de Futbol, Manuel Arias, lanzó un dardo para el atacante, en vísperas del partido eliminatorio que sostendrá el Tri el día de mañana en el Rommel Fernández.

“¿Qué puede ser que Panamá le gane a México? Sí, puede pasar porque en el campo jugarán once contra once. Bueno, serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección top, como es la mexicana”, mencionó el federativo en conferencia de prensa.

A pesar de la crítica que lanzó, Arias también aprovechó para ensalzar a México y recordó la importancia de este tipo de cruces. “Creemos que México es una selección top en todo el mundo. Tienen la liga más importante de Concacaf, con una cantidad importante de jugadores. Los mejores salarios, porque tienen una liga rica, una FMF muy rica”.

El delantero de Rayados ha recibido cuestionamientos por sus yerros contra Jamaica y Costa Rica. (Foto: Mayela López/Reuters)

El presidente también recordó las ausencias con las que contará el conjunto azteca, pero enfatizó que en la plantilla hay otros elementos listos para llenar esos vacíos. “Tenemos que respetar eso, porque no vienen tres jugadores importantes de ellos, pero atrás tiene 45 jugadores que buscan esos tres puestos”, finalizó.

En el arranque de las eliminatorias, el desempeño de Funes Mori ha recibido críticas debido a las ocasiones claras de gol que ha dejado pasar contra Jamaica y también ante Costa Rica. En la Copa Oro, el delantero surgido de River Plate marcó en tres oportunidades. Previamente, en su debut frente a Nigeria, había hecho gala de ese olfato goleador que lo ha colocado como uno de los delanteros más rentables del futbol mexicano en los últimos años.

La ausencia en la convocatoria de Raúl Jiménez, ya recuperado de su fractura de cráneo, posibilitó que el Mellizo siguiera como titular fijo. Henry Martín, sin embargo, no ha escatimado en esfuerzo para opositar por el puesto: anotó el gol del triunfo contra Jamaica en lo que parecía una noche encaminada a la frustración.

En Monterrey se ha consagro como figura. Poco a poco, se ganó el respaldo de la afición, (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

No es la primera vez en su carrera que Funes Mori debe lidiar con la presión de alta exigencia. Desde sus primeros pasos en River Plate, el punta cargó con la etiqueta de ser un jugador que fallaba en los momentos clave. Durante su paso por México, esa condición ha cambiado gracias a los goles que ha marcado para Monterrey en instancias definitivas y que, incluso, han valido campeonatos para La Raya.

Rogelio Funes Mori llegó a México en 2015. El ariete venía de tener un paso un paso irregular en el futbol europeo con el Benfica y con el Eskişehirspor de Turquía. Rayados apostó por él en un intento por mantener la competencia con Tigres, que ese mismo verano se hizo con los servicios de André Pierre Gignac. Desde entonces, el Mellizo y el atacante francés han protagonizado una intensa rivalidad deportiva.

Henry Martín pisa fuerte en la competencia por el puesto de centrodelantero titular. (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Los goles no tardaron en llegar para Funes Mori. La estética en sus definiciones se convirtió en marca distinguida. Sin embargo, los títulos, máxima exigencia para el conjunto regio, no aparecían. La final de Liga perdida contra Tigres golpeó duro en los Rayados. De poco y nada valió la Copa MX ganada a Pachuca en la recta final de ese 2017.

Pero el destino el tenía reservado el papel de héroe a RFM7. En la final de ida del Apertura 2019 contra el América, una chilena suya en los últimos minutos le dio la victoria a Rayados. Luego, en la vuelta, anotó el empate global para llevar el partido a tiempos extras y penales, instancia donde finalmente Rayados se alzó con la Liga. Esa versión resolutiva del Mellizo es la que anhelan en la cúpula de la Selección Mexicana.

SEGUIR LEYENDO: